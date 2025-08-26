정규리그 1위 재탈환 목표…남은 26경기 총력전 채은성 발가락 부상 심각하지 않아…류현진 등판 선수 자청

[헤럴드경제=노아름 기자] 프로야구 한화 이글스 김경문 감독이 다시 1위 싸움에 뛰어들겠다는 뜻을 밝혔다.

김 감독은 26일 서울 고척스카이돔에서 열리는 키움 히어로즈전을 앞두고 “저희라고 10연승 못 하리라는 법 없다. 6연패를 잘 끊었다고 생각하고, 이번 주가 지나면 9월이 된다. 최선을 다해서 하겠다는 생각”이라고 말했다.

후반기를 1위로 시작한 한화는 다소 부침을 겪었고, LG 트윈스는 기록적인 상승세를 타 두 팀의 위치가 바뀌었다. LG는 73승 3무 43패로 1위, 한화는 67승 3무 48패로 5.5경기 뒤처진 2위다.

두 팀은 다음달 26일부터 28일까지 대전 한화생명 볼파크에서 마지막 3연전을 치른다. 한화는 그 3연전을 벌이기 전까지 최대한 따라붙어야 1위 재탈환을 노릴 수 있다.

다만 한화는 주장 채은성이 부상으로 이탈하는 악재와 마주했다.

채은성은 발가락 부상으로 지난 25일 1군에서 말소됐다.

김 감독은 “그 정도인 줄 몰랐다. 채은성 선수가 아픈데도 여태까지 참고 온 거다. 그런 점에서 감독이 좀 더 일찍 알아서 빼줬어야 했다”면서 “열흘 뒤에 복귀는 상태를 봐야 알 것 같다. 나중을 생각해서 미리 뺐다고 보면 된다”고 말했다.

채은성은 선수단과 동행하며 동료 훈련을 도와줄 정도로 상태가 심각하진 않다.

또한 김 감독은 이날 선발로 등판하는 류현진의 화요일 경기 등판은 선수가 자청한 것이라고 설명했다. 류현진이 선발로 등판하면서, 우천 취소 등 변수가 없다면 31일 대전 삼성 라이온즈전에도 선발 등판할 것으로 보인다.

김 감독은 “선수 본인이 직전 경기 끝나고 화요일에 던지겠다고 했다. 류현진 선수가 후반기에 잘 던지고도 승리를 못 하는데, 오늘 경기는 좋은 결과가 이어졌으면 한다”고 했다.