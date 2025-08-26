국내 금융사 첫 은행 전환 인가 사례 디지털 기반 중기 특화 전문은행 추진 경영진 BNK캐피탈 라오스 법인도 점검

[헤럴드경제=유혜림 기자] BNK금융그룹이 카자흐스탄 알마티에서 카자흐스탄 은행법인(BNK Commercial Bank) 개소식을 성료했다고 26일 밝혔다. 이번 개소를 통해 중앙아시아 금융 네트워크를 본격적으로 강화하겠다는 포부도 드러냈다.

BNK금융은 지난 6월 카자흐스탄 금융당국으로부터 은행법인 전환 본인가를 취득한 후 약 두 달간 준비 과정을 거쳐 개소에 이르렀다. 이번 개소식에는 BNK금융 경영진과 현지 금융당국 관계자, 주요 고객과 기업인이 참석했다. 특히 국내 금융사가 현지 소액금융기관에서 은행으로 전환 인가를 받은 첫 사례라는 점에서 업계의 높은 평가를 받고 있다.

BNK캐피탈은 이미 2018년부터 카자흐스탄 소액금융 시장에 진출, 안정적인 영업성과와 현지 경험을 축적해 왔다. 이를 바탕으로 지난해부터 은행법인 전환을 적극 추진해 왔으며, 이번 은행법인 설립은 2012년 부산은행의 중국 칭다오 지점 개점 이래 10년 넘게 축적해 온 BNK금융의 해외 사업 노하우가 집약된 성과로 평가된다. 이는 그룹 글로벌 전략의 중요한 전환점이기도 하다.

BNK금융은 이번 카자흐스탄 법인을 ‘디지털 기반 중소기업 특화 전문은행’으로 육성하겠다는 비전을 제시했다. 이를 위해 현지 맞춤형 디지털 금융 플랫폼을 구축하고 신속한 기업금융 지원 체계를 마련, 단계별 맞춤형 금융 솔루션을 제공할 계획이다. 특히 디지털 채널 중심의 운영체계와 중소기업 금융지원 특화 모델을 앞세워 현지 고객에게 최적화된 금융서비스를 제공한다는 방침이다.

개소식 이후 BNK금융 경영진은 키르기스스탄으로 이동해 현지 중앙은행 총재와 면담을 진행한 데 이어 BNK캐피탈 라오스 법인의 영업 현황을 점검할 예정이다. 라오스에서는 부산은행과 라오스개발은행(LDB) 간 계절근로자 집금계좌 개설 관련 업무협약(MOU)을 체결하는 등 글로벌 현장 경영 행보를 이어간다.

한편 BNK금융은 ‘현지화된 글로벌 금융 네트워크’를 구축하는 것을 중장기 목표로 삼고 있다. 카자흐스탄을 시작으로 유사한 경제 구조를 가진 신흥국으로 해당 모델을 확산할 계획이다. 글로벌 사업의 질적 전환과 수익성 중심의 사업 구조 고도화를 통해 그룹 전체 수익에서 글로벌 부문의 비중을 점진적으로 확대해 나갈 방침이다.

BNK금융 관계자는 “이번 해외 은행법인 설립은 단순한 해외 진출이 아닌 글로벌 금융사업의 체질을 근본적으로 바꾸는 출발점”이라며 “디지털 기반의 현지 특화 은행모델을 통해 그룹 글로벌사업 지속 가능성과 수익성을 동시에 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.