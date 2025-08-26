2030년까지 ‘50조 투자’ 103대 도입 발표 인기많은 항공기종 ‘선점’ 대한항공+아시아나 통합 준비 효과도 B777 5대, 737 9대, A330 15대 등 2030년이면 제조후 25년 도래 GE 엔진과 정비 서비스 협력도 ‘성과’

[헤럴드경제=김성우 기자] 조원태 대한항공 회장이 25일(현지시간) 방미를 통해 얻은 성과는 보잉의 최신 항공기재 103대 도입, GE(제너럴 일렉트릭)과의 엔진부문 협력 강화로 요약된다. 아시아나항공과의 통합, 항공기 추가공급 등 시급한 이슈를 해결해야 하는 대한항공 입장에서는 이번 방미가 ‘호재’로 평가되는 이유다.

26일 대한항공에 따르면 조 회장은 이날 스테파니 포프 보잉 상용기 부문 사장 겸 최고 경영자, 러셀 스톡스 GE에어로스페이스 상용기 엔진 및 서비스 사업부 사장 겸 최고 경영자가 참석한 가운데 ▷보잉 항공기 103대 구매를 위한 MOU와 ▷예비엔진 19대 도입 및 엔진정비서비스 도입 MOU를 각각 체결했다.

대한항공은 이를 통해 777-9(20대), 787-10(25대), 737-10(50대), 777-8F 화물기(8대) 등 총 103대의 차세대 고효율 항공기를 들여오는 동시에, 예비 엔진 19대 구매와 20년간의 정비 서비스 계약을 맺기로 했다. 항공기 구매를 통한 투자 규모만 약 362억 달러(약 50조원)로, 여기에 까지 포함하면 전체 투자액은 70조원을 넘어선다.

이번 계약은 아시아나항공과의 통합을 통해 글로벌 톱클래스 ‘메가캐리어’ 시대를 꿈꾸는 대한항공으로서는 얻은 것이 많은 결실이라는 것이 항공업계의 평가다.

우선 대한항공은 이번 대규모 투자로 대한항공은 향후 기단(機團)을 효율적으로 편성할 수 있는 기회를 얻게 됐다는 평가다.

앞서 조 회장이 이번 계약과 영국 판버러에서 맺은 계약 등을 포함한 향후 도입 예정 기종(판버러 계약 옵션 10대 포함)은 ▷A321neo 56대(16대 도입 완료) ▷B737-8 18대(5대) ▷A350-900 6대(2대) ▷A359-1000 27대 ▷B787-9 20대 (14대) ▷B787-10 20대 (10대) ▷B777-9 40대 ▷B787-10 55대 ▷B737-10 62대 ▷B777-8F 8대 등 312대에 달한다.

도입이 이미 이뤄진 47대를 제외했을 때, 추가로 265대의 기재를 도입하게 되는 것이다.

특히 이번에 도입하는 최신 기재를 통해서는 규모의 경제를 극대화할 수 있게 된다. 보잉 777·787 시리즈와 에어버스 A350 등 기재 외에도 연료효율성이 높은 A321 neo과 같은 기재가 골고루 포함돼 있다.

통합 후 노후 항공기 교체 수요에 대응하는 차원에서도 의미가 크다. 대한항공 공식 홈페이지에 따르면 대한항공이 보유하고 있는 기재들은 2030년을 기점으로 ▷B777 5대 ▷B737 9대 ▷B747 1대 ▷A330(15대) 등이 제작 25년차에 도달하게 된다. 1990넌대 후반부더 2005년까지 도입된 기재들로, 현재 운행에는 지장이 없지만 대한항공이 ‘고객 서비스’를 위해 꾸준히 기재를 교체해온 점을 감안했을 때는 꾸준히 교체가 이뤄질 것으로 보인다.

함께 통합 대한항공을 이루게 되는 아시아나항공은 보유하고 있는 항공 기재가 많지 않다. 지난 6월을 기준으로 소유하고 있는 총 13대였는데, 이는 지난 5월 현역에서 퇴역한 B767 1대를 포함(그외 B777 9대, A380 3대)를 포함한 수치였다.

이에 이번 ‘선제적 발주’는 안정적 운항 능력을 확보하고, 공급 지연 리스크를 줄이는 효과로 이어질 전망이다.

항공업계 관계자는 “겉으로는 100대가 넘는 계약이라 규모가 커 보이지만, 실제로는 최근 항공기를 사려면 엄청난 경쟁과 조율을 거쳐야 하는 상황”이라며 “대한항공이 이번에 선제적으로 발주를 확보한 건 의미가 크다. 안정적인 공급망 확보 차원에서도 ‘호재’로 작용할 것”이라고 말했다.

이어 일각에서 제기된 보잉 비행기의 품질 논란에 대해서도 이 관계자는 “보잉이 최근 일부 품질 이슈로 몸살을 앓은 건 사실이지만 대부분 분야에서 많은 개선이 이뤄진 것으로 보인다”며 “대한항공이 이번 계약의 주력으로 삼은 B777과 B737 계열은 품질 잇도 없고 글로벌 항공사들이 앞다퉈 도입하려고 하는 인기 기종”이라고 설명했다.

엔진 부문 협력도 또 다른 성과로 꼽힌다. GE 및 CFM과의 예비 엔진 확보와 장기 정비 서비스 계약은 운항 안정성 확보와 정비 비용 예측 가능성을 동시에 높여준다. 항공사 입장에서는 운항 차질 위험을 줄이고, 비용 측면에서도 효율적 관리가 가능해지는 셈이다.

무엇보다 미국 항공산업과의 협력 강화라는 외교·산업적 함의도 크다. 대한항공은 보잉, GE를 비롯해 프랫 앤 휘트니, 허니웰 등 미 항공우주 기업들과 오랜 협력 관계를 맺어왔으며, 이번 계약을 통해 한·미 항공산업 협력은 한층 공고해질 전망이다. 델타항공과의 태평양노선 조인트벤처에 이어 이번 투자가 가시화되면, 양국 간 인적·물적 교류 확대에도 직접적으로 기여하게 된다.

대한항공 관계자는 “대한민국의 대표 국적항공사로서 본연의 여객 및 화물운송을 통해 한국과 미국을 긴밀히 연결하는 날개로서의 역할을 다하겠다”면서 “지속적인 대미 투자를 통해 한-미 양국간의 우호적 관계를 한층 더 증진시키는데 기여해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 대한항공은 이미 1971년 4월 최초의 미국행 화물 정기노선(서울~도쿄~로스앤젤레스)을 개설했고, 1972년 4월에는 양국 최초의 여객노선(서울~도쿄~호놀룰루~로스앤젤레스)을 개설하며 인적·물적 교류 확대를 주도해왔다. 이번 계약은 대한항공이 앞서 다뤄온 항공계약에서 단일 계약 기준 역대 최대 규모로 평가된다.