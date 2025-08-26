건강기능식품 전문기업 엔라이즈, 밀알복지재단 기빙플러스의 판매 수익금 기부...민관 협력 통한 나눔 실천

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 26일 구청에서 건강기능식품 전문기업 엔라이즈(NLIZE)와 밀알복지재단이 함께하는 ‘한부모·미혼모부 가정 지원 전달식’을 개최했다.

이번 전달식은 지역 내 취약계층의 생활 안정을 돕고, 민관 협력을 통한 사회적 나눔을 실천하기 위해 마련됐다.

엔라이즈는 강남구 역삼동에 본사를 둔 기업으로, 글로벌 파트너사와의 협업을 통해 국내 건강기능식품 시장의 다양화와 전문화를 선도해 왔다.

회사는 사회공헌 활동의 일환으로 밀알복지재단이 설립한 기부 나눔 스토어 ‘기빙플러스’에 물품을 공급, 판매 수익금 일부를 기부하기로 했다.

이를 통해 마련된 총 1500만 원 상당의 기부금은 강남구 내 한부모·미혼모부 가정의 생계비 지원에 사용된다.

조성명 강남구청장은 “어려운 환경에 놓인 가정이 보다 안정적으로 생활할 수 있도록 따뜻한 나눔을 실천해 주신 엔라이즈와 밀알복지재단에 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 다양한 민관협력을 통해 희망을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.