“제대로 된 답변 받아오지 못해”

[헤럴드경제=안대용 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 26일 “간밤에 있었던 한미 정상회담은 한마디로 역대급 외교 참사라고 하지 않을 수 없다”고 비판했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회도서관에서 열린 국민의힘 전당대회 결선 인사말에서 “외향적인 면에서 제대로 환대를 받지 못했을 뿐만 아니라 홀대에 가까운 대접을 받았다”며 이같이 언급했다.

송 원내대표는 “한때 문재인 대통령이 중국 가서 혼밥한다고 이야기를 했었는데 그 수준을 훨씬 뛰어넘는 홀대를 받은 것 같다”고 했다.

이 같은 언급은 한미 정상회담을 위해 미국을 방문한 이재명 대통령이 영빈관인 블레어하우스가 아닌 워싱턴 DC의 한 호텔에 묵은 것을 지적한 것으로 풀이된다. 하지만 외교부는 ‘의전 홀대 논란’과 관련해 “사실과 다르다”며 미국 측에서 블레어하우스가 내부 수리 중이라 양해를 구해왔다고 밝히기도 했다.

송 원내대표는 또 “내용적으로는 우리나라에서 관심을 가지고 있던 철강, 알루미늄 (등에 대해) 제대로 된 답변을 받아오지 못했다”고 했다.

그러면서 “농산물 개방 수준이 어떻게 됐는지 국민들은 궁금해하는데 거기에 대한 답이 전혀 없다”며 “그래서 ‘굴종 외교다’ 이런 이야기가 나오고, ‘역대급 외교 참사다’ 이런 얘기가 나오고 있다”고 비판했다.