李 “트럼프·金 특별한 관계 의심 없어” 트럼프 “함께 노력하면 진전 있을 것 金과 친분 두터워…올해 만나고 싶다”

이재명 대통령은 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 “남북관계를 풀 수 있는 유일한 인물이 트럼프 대통령”이라며 “한반도의 평화의 새 길을 꼭 열어 주시기 바란다”고 요청했다. 트럼프 대통령은 “김정은 (북한 국무위원장)을 만나라고 한 지도자는 처음”이라며 “이 대통령은 정말 스마트한(똑똑한) 사람”이라고 말했다.

이 대통령은 이날 트럼프 대통령과 직접 만나 북미 대화 재개 의지를 확인하고, 한반도 평화에 대한 공감대를 형성했다. 이 대통령은 이날 트럼프 대통령 집무실인 오벌오피스에서 열린 1시간 가량 공개회담에서 “(트럼프 대통령의) 평화를 지키는 역할을 넘어 새롭게 평화를 만드는 피스메이커(peacemaker) 역할이 눈에 띈다”며 “아시아, 아프리카, 중동에서의 많은 전쟁들이 트럼프 대통령의 역할로 휴전하고 평화가 찾아왔다. 세계 지도자 중 대통령님처럼 세계 평화에 관심 갖고 실제로 성과를 낸 것은 처음으로 보인다”고 말했다.

이어 이 대통령은 “전 세계 유일 분단국가인 한반도도 평화를 만들어주셔서 김 위원장도 만나시고 북한에도 ‘트럼프월드’를 지어서 골프도 치게 해주시길 바란다”며 적극적으로 북미 대화를 제안했다.

트럼프 대통령도 전향적인 태도를 보였다. 그는 “김 위원장과 저는 두터운 관계를 가져왔고 지금도 마찬가지다. 취임 후 두 번 김 위원장과 정상회담을 했다”면서 “남북관계에 이재명 대통령도 적극적 관심이 있는 것으로 안다. 함께 노력한다면 뭔가 진전이 있을 수도 있다”고 화답했다.

이 대통령은 특히 최근 악화된 남북관계를 언급하고 이를 해결할 사람이 트럼프 대통령이라는 점을 부각했다. 이 대통령은 “트럼프 대통령 덕분에 한반도가 매우 안정적이었다”면서 “트럼프 대통령이 미국 정치에서 물러서 있는 사이에 북한의 미사일도 많이 개발됐고 핵폭탄도 늘어나고 한반도 상황이 많이 나빠졌다”고 했다. 그러자 트럼프 대통령은 “제가 만약 그때 대통령에 당선됐었다면 그런 일이 일어나지 않았을 것”이라고 말하기도 했다.

그러자 이 대통령은 “전적으로 공감한다”며 “얼마 전 김여정(북한 노동당 부부장)이 미국과 저를 비난하는 발언을 할 때도 ‘(트럼프) 대통령과 김 위원장의 특별한 관계에 대해선 의심하지 않는다’ 이런 표현을 했다. 기다리고 있다는 뜻으로 보여졌다”고 북미 대화 가능성을 거듭 말했다.

그러면서 이 대통령은 “(트럼프 대통령이) 피스메이커를 하시면 페이스메이커(pacemaker)로 열심히 지원하겠다”라고 강조했다.

이에 트럼프 대통령은 “난 김정은과 두터운 친분을 갖고 있다. 김정은과 잘 어울렸고 북한은 막대한 잠재력을 갖고 있다”며 “올해 만날 수 있길 바란다. 이 대통령이 적절한 대북 정책을 통해 관계가 진전되길 바란다”고 말했다.

북미대화와 관련해서 이 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC)에 트럼프 대통령을 초대하고, 김정은 북한 국무위원장과도 만나보자고 제안한 것에 대해 트럼프 대통령은 “매우 슬기로운 제안”이라고 답했다고 강유정 대통령실 대변인이 비공개 한미정상회담 내용을 현지 브리핑에서 밝혔다. 강 대변인은 “이 대통령을 향해 ‘스마트하다’는 표현을 굉장히 많이 했다”고 전했다.

이 대통령은 트럼프 대통령에게 “우리 둘은 비슷한 배경을 갖고 있다”며 과거 암살 위협으로 목숨을 잃을 뻔한 상황을 언급했고, 트럼프 대통령도 공감을 표했다고 강 대변인이 전했다.

아울러 양 정상은 북중 관계와 러북 밀착 등 한반도 정세를 두고 대화를 나누기도 했다. 강 대변인은 브리핑에서 “트럼프 대통령은 이 대통령에게 북한의 김 위원장과 만났던 이야기를 자세히 들려주기도 했다”면서 “자신이 잠시 대통령직을 하지 않던 사이 북한의 핵 위협이 훨씬 더 커졌음을 강조하면서 중국과 북한의 관계, 북한과 러시아의 관계에 대한 이 대통령의 생각을 묻기도 했다”고 설명했다. 워싱턴DC=서영상 기자, 문혜현 기자