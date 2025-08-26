고객 불편 사항 개선 사례 공유

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한금융그룹은 고객 소통 플랫폼 ‘신한 새로고침’을 출시했다고 26일 밝혔다.

지난 21일 은행·카드·증권·라이프 등 주요 그룹사를 중심으로 선보인 ‘신한 새로고침’은 “고객의 말씀으로 매일 새롭게”라는 슬로건 아래 고객이 제안한 불편 사항을 개선한 사례를 공유하는 고객 소통 플랫폼이다.

이번 플랫폼은 주요 그룹사 모바일 애플리케이션(앱) 내 게시판 형태로 선보였다. ▷고객 불편 사항 개선 결과 ▷고객 편의성 혁신 대표과제 진행 현황 등을 정기적으로 공개한다. 이를 통해 고객은 개선 과정을 직접 확인하고 편의성 혁신 성과를 체감할 수 있다.

실제 개선 사례를 보면 ▷대출 심사 진행 단계 알림 서비스(신한은행) ▷미성년자 대리인 가입서류 제출 자동화(신한카드) ▷365일 24시간, 비대면 서비스 가능 시간 확대(신한라이프) ▷맞춤형 투자정보를 제공하는 AI PB(신한투자증권) 등이 대표적이다.

진옥동 신한금융 회장은 “‘신한 새로고침’을 통해 고객의 작은 불편도 놓치지 않고 고객의 말씀을 경청해 새로운 경험을 제공하는 것이 목표”라며 “앞으로도 신한금융은 고객의 소중한 의견을 경청하며 고객이 체감할 수 있는 혁신을 이어가겠다”고 말했다.

신한금융은 하반기에도 고객 편의성 대표 과제를 투명하게 공유하고 모든 그룹사로 확대해 고객 중심 경영을 한층 강화할 계획이다.