매년 공모로 혁신 사회 기업 선정…“ESG 경영 강화”

[헤럴드경제=박혜원 기자] S-OIL(에쓰오일)이 25~26일 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘2025 대한민국 사회적 가치 페스타’에서 사회적 기업을 지원하기 위한 팝업스토어를 운영한다.

이번 팝업스토어는 올해 에쓰오일 성장지원사업으로 열매나눔재단을 통해 선발된 사회적기업 5개사가 참여한다. 업사이클링 제품을 생산하는 ‘오운유’ 헌 옷 등을 활용해 자원순환 섬유 패널을 생산하는 ‘㈜세진플러스’, 멸종위기 식물을 복원하여 생태계를 보호하는 위플랜트, 음식물 등을 활용해 고형 연료 제품을 생산하는 ‘㈜에스비티엔텍’, 슈퍼 미생물을 활용한 정화조 청소 방법으로 안전사고를 예방하는 ‘파이어크루’가 각각 개별 부스를 꾸려 방문자들과 만난다.

에쓰오일은 2022년부터 매년 공모를 통해 혁신적인 사회적 기업을 선정하고 있다. 성장 자금 지원, 팝업스토어 개최, 성과공유회 등을 통해 사회적기업의 시장 진입을 돕기 위해서다.

에쓰오일 관계자는 “혁신적인 사회적 기업을 지원하고, 소비자들을 직접 접할 기회를 마련했다는 점에서 더욱 큰 의미가 있다”며 “에쓰오일은 기업의 사회적 책임을 실현하는 기업으로 지속적으로 ESG 경영을 더욱 강화하겠다”고 말했다.