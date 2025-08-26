민주당-정부, 예산안 당정협의 당정, 재정 적극 역할에 뜻 모아 ‘전기차 전환 지원금’ 신설하기로 지역사랑상품권 발행 예산 적극 반영 예산안 29일 국무회의서 의결 예정

[헤럴드경제=안대용·한상효 기자] 더불어민주당과 정부가 26일 ‘2026년 예산안 당정협의’를 열고 내년도 예산안에 대해 논의했다. 당정은 경제가 어려운 시기인 만큼 재정이 ‘적극적 역할’을 해야 할 때라는 데 뜻을 모았다. R&D(연구개발) 예산을 역대 최대로 편성하기로 하고, 국민이 체감할 수 있는 AI(인공지능) 서비스가 이루어지도록 예산을 편성하기로 했다.

당정은 이날 오전 국회 의원회관에서 내년 예산안에 대해 논의하고 이같이 협의했다고 밝혔다. 민주당에서는 김병기 원내대표, 한정애 정책위의장, 문진석 원내운영수석, 허영 원내정책수석, 김영환 당대표 정무실장, 이소영 국회 예산결산특별위원회 정책조정위원장 등이 참석했다. 정부 측에선 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 임기근 기재부 2차관, 유병서 기재부 예산실장 등이 자리했다.

한 정책위위장은 당정협의 후 기자들과 만나 “2026년 예산안이 대한민국 경제 성장 그리고 민생 회복에 기여하는 한편 국민주권정부의 첫 예산안인 만큼 정부의 국정 철학이 충실히 반영될 수 있도록 하자고 하는 데 의견을 모았다”며 “2026년 예산안은 대외 불확실성에 적극 대응하고 경제 성장의 재정이 제 역할을 하기 위한 기조로 편성하기로 했다”고 밝혔다.

이어 “당정 모두가, 경제와 민생이 어려운 시기로 재정이 적극적인 역할을 해야 할 때라는 데 의견을 같이 했다”며 “동시에 재정이 성장과 민생 회복에 기여하도록 적극적인 역할을 하고, 그에 따른 세수 확보로 재정 건전성이 제고될 수 있도록 하는 재정의 선순환 효과가 구축되도록 해 재정의 지속 가능성이 확보될 수 있도록 했다”고 덧붙였다.

내년 예산과 관련해 당정은 지난 윤석열 정부에서 R&D 예산을 줄였던 과오를 바로잡고 미래를 위해 적극 투자하기 위한 차원에서 R&D 예산을 역대 최대로 편성하기로 했다. 또 이재명 대통령의 대선 공약이기도 했던 ‘AI 3대 강국’과 ‘AI 기본사회’를 실현하기 위해 GPU 추가 구매 등 필요한 인프라를 대폭 확충하고, 창업·구직 등 국민 실생활에 AI가 도움이 돼 국민이 체감할 수 있는 서비스가 이루어질 수 있도록 AI 관련 예산을 편성하기로 뜻을 모았다. 또 성장 동력 확보를 위해 국민 성장 펀드를 신규 조성해 AI, 반도체, 바이오 등 미래 전략 산업의 투자를 확대하기로 했다.

당정은 기후위기에 대한 투자도 적극적으로 확대하기로 했다. 내연기관 자동차를 전기차로 전환할 경우 추가로 지원하는 전기차 전환 지원금을 신설하기로 했다.

아울러 아동수당 지원 대상을 확대하고 인구 감소 지역의 경우 지역에 따라 추가적으로 지원하기로 하는 등 아동 양육에 대한 정부의 경제적 지원을 강화하기로 했고, 소상공인 자영업의 매출 증진 및 지역 경제 활성화를 위해 지역사랑상품권 발행 지원 예산도 적극 반영하기로 했다. 저소득 청년의 월세 지원 상시화 등 취약계층을 위한 지원도 확대한다.

당정은 산업재해, 화재 대응 예산도 확충하기로 했다. 건설 현장, 산업 현장에서 발생하는 재해를 예방하기 위해서 스마트 안전 장비 구비 비용을 지원하고 대형 유류 화재 대응을 위한 장비도 확충하기로 했다. 보훈 급여를 확대하고 참전 유공자의 배우자에 대한 예우 마련도 실시하기로 했다. 또 지방의 자율성 강화를 위한 포괄 보조 확대, 또 지방 우대를 통한 지방 성장 견인에도 뜻을 모았다.

이날 당정이 협의한 2026년 예산안은 오는 29일 국무회의에서 의결될 예정이다. 한 정책위의장은 “국민들의 목소리 또 현장의 목소리를 청취해 내년도 예산안을 국회에서 심사하는 과정에서 국민들께 필요한 부분은 착실하게 보완해 나가겠다”고 밝혔다.