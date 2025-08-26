카트리나 그룹과 롯데리아 MF 계약

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데GRS가 싱가포르 F&B 그룹 카트리나(Katrina Group Ltd.)와 마스터 프랜차이즈 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

전날 롯데월드타워에서 진행된 체결식에는 롯데GRS 차우철 대표이사를 비롯해 카트리나 그룹 알란 고 대표이사 등 주요 경영진이 참석했다.

파트너사는 현지에서 F&B 및 호스피탈리티 전문 사업을 운영하는 카트리나 그룹이다. 싱가포르에서 다수의 외식 브랜드와 호텔 숙박업을 운영하고 있다. 외식 사업에 대한 높은 전문성을 보유하고 있다.

롯데GRS는 이번 계약으로 베트남·미얀마·라오스·몽골·말레이시아에 이어 내년 2월 싱가포르에 롯데리아 1호점 개점을 계획하고 있다. K-버거 경쟁력과 현지 파트너의 운영 역량 시너지를 통해 현지 시장에 안착한다는 구상이다.

차우철 롯데GRS 대표이사는 “싱가포르는 아시아 외식 시장의 중심지로, 이번 진출은 롯데리아의 위상을 강화하는 계기가 될 것” 라며 “카트리나 그룹과 협력해 현지 소비자에게 독창적인 맛과 품질을 전달하겠다”고 말했다.