英 브랜드 파이낸스, 세계 물류 브랜드 가치 보고서 상위 25위 중 21위 올라…국내 기업 중 유일 브랜드 가치 4조, 경쟁사 제치고 최고 성장률

[헤럴드경제=양대근 기자] 현대글로비스가 세계에서 가장 빠르게 성장하는 물류 기업으로 선정됐다.

26일 현대글로비스는 영국의 브랜드 가치 컨설팅 기관인 ‘브랜드 파이낸스’가 최근 발표한 ‘로지스틱스 25 2025’ 보고서에서 30억 달러(약 4조1800억 원)의 브랜드 가치를 인정받아 세계 물류 브랜드 상위 25개 기업 중 중 21위를 기록했다고 밝혔다.

상위 25개 리스트에 이름을 올린 국내 물류기업은 현대글로비스가 유일하다. 브랜드 파이낸스는 “현대글로비스의 브랜드 가치가 지난해 대비 81% 상승했으며 이는 글로벌 물류업계에서 가장 높은 성장률을 보였다”고 설명했다.

현대글로비스는 브랜드 가치를 결정하는 요소 중 하나인 브랜드 강도 지수에서도 86.1점으로 높은 평가를 받아 글로벌 물류 상위 10개사 중 4위를 기록했다. 이는 투자·인지도·사업성과 측면에서도 글로벌 톱티어 수준의 브랜드 경쟁력을 입증했다는 의미다.

브랜드 파이낸스는 현대글로비스의 브랜드 가치 성장 요인으로 ‘친환경 및 첨단 공급망 구축에 대한 지속적인 투자’, ‘글로벌 물류네트워크 확장’ 등을 꼽았다.

앞서 2023년 현대글로비스는 ‘2045년 탄소중립 달성’을 목표로 한 로드맵을 공개하고 본격적으로 실행하고 있다. 대표적으로 약 2조5000억원을 투자해 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진 엔진을 탑재한 자동차운반선을 도입하고 있으며, 앞으로도 선대에서 해당 선박의 비중을 점차 늘려갈 계획이다.

LNG 이중연료 추진 엔진은 기존 선박에서 연료로 주로 사용하던 벙커씨유와 저탄소 연료인 LNG를 모두 사용하는 엔진을 말한다.

브랜드 파이낸스는 또한 현대글로비스가 오는 2027년 준공을 목표로 부산신항에 복합물류시설 구축에 나선 점 등을 참고해 글로벌 물류 네트워크 확장 의지를 보인 것도 높이 평가했다.

더불어 신사업으로 내세운 스마트물류솔루션 사업을 통해 국내 물류자동화 시장 점유율 20% 달성을 목표로 삼고 적극적인 영업활동을 펼치고 있는 점도 주목했다.

이 밖에 현대글로비스가 지난해 말 현대자동차·기아 등과 5년 단위의 6조7000억원 규모 해상운송 계약을 체결한 것을 예로 들면서 “현대차와의 강한 연관성이 브랜드 인지도 상승에 요인을 미쳤다”고 판단했다

한편, 브랜드 파이낸스는 세계적인 브랜드 가치 및 전략 컨설팅 회사로 매년 전 세계 물류 기업을 대상으로 △재무 실적 △시장 점유율 △성장 전망 △지속가능성 등을 종합적으로 고려해 브랜드 가치를 평가한 후 글로벌 물류 상위 25개사를 선정해 순위를 발표하고 있다.

현대글로비스 관계자는 “이번 평가는 고객을 최우선 가치로 두고 지속가능경영 실천을 통한 긍정적 가치 창출을 이어온 것 대해 국제적으로 인정을 받은 것”이라며 “앞으로도 사업 경쟁력을 높이고 미래 지향적인 가치 창출을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이번 평가와 더불어 현대글로비스는 글로벌 평가기관으로부터 우수한 기업가치를 인정받고 있다. 앞서 지난 2월 국제 신용평가사 무디스는 현대글로비스의 기업신용등급 전망을 ‘안정적’(Stable)에서 ‘긍정적’(Positive)으로 상향 조정했다.

또한 현대글로비스는 국내 물류기업으로는 유일하게 다우존스 지속가능경영지수(DJSI) 평가에서 10년 연속 아시아-퍼시픽 지수와 코리아 지수에, 4년 연속 월드지수에 각각 편입됐다.