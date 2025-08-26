25일 발대식 개최…▲현장 모니터링 ▲일자리 참여자 지원 ▲민원 전달 ▲홍보 등 역할 수행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)는 공공일자리 사업 참여자 간 원활한 소통 체계를 구축, 사업 현장 대응력을 높이기 위해 ‘동작 일자리 서포터즈’를 본격 운영한다.

구는 지난 25일 동작취업지원센터에서 박일하 동작구청장을 비롯해 서포터즈 100여 명이 참석한 가운데 발대식을 개최하고 이같이 밝혔다.

이날 발대식은 ▲위촉장 수여 ▲사업소개 및 안내 ▲소양 교육 순으로 진행됐다.

특히 지난 8일 출범한 ‘동작구민 강사풀’과 최초로 연계해 소양 교육을 진행했으며, 장성희 전문강사가 스트레스 관리 방법에 관해 설명했다.

‘동작 일자리 서포터즈’는 동, 부서, 수행기관의 추천을 통해 선발된 공공일자리 사업별 우수참여자 110명으로 구성됐다.

앞으로 ▲현장 모니터링 ▲일자리 참여자 지원 ▲민원 전달 ▲홍보 등 다양한 역할을 수행하게 된다.

향후 구는 서포터즈의 역량 강화를 위해 리더십, 민원 대응, 갈등관리 등 맞춤형 교육을 실시하고, 간담회를 통해 현장의 의견과 건의 사항도 적극 수렴할 계획이다.

아울러 오는 12월에는 성과 공유회를 열어 우수사례 발표와 활동 성과 나눔의 시간을 가질 예정이다.

구는 이번 서포터즈 운영을 통해 공공일자리 사업의 실효성과 참여자 만족도를 더욱 높여 나간다는 방침이다.

박일하 동작구청장은 “동작 일자리 서포터즈가 사업 현장의 실질적인 개선과 발전에 기여할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 지속가능한 일자리 창출을 위해 다각적인 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.