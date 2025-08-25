주요 철도시설 및 현장 견학·KTX 시승

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국가철도공단, 한국철도공사, 케이알인터내셔널, 우송대학교 산학협력단으로 구성된 ‘K-철도 원팀’이 베트남의 도시철도 법체계 수립과 기술 자립을 지원하기 위해 나선다.

K-철도 원팀은 호치민도시철도관리위원회(MAUR) 정책실무자 10명을 초청해 지난 24일부터 29일까지 5박 6일간 연수 프로그램을 운영한다고 25일 밝혔다.

이번 연수는 기획재정부가 주관하고 한국수출입은행이 시행하는 ‘베트남 도시철도 건설을 위한 법체계 수립’ KSP 정책자문사업의 일환으로 추진된다.

K-철도 윈팀은 오는 9월까지 추진되는 본사업의 컨소시엄사로 참여해 ▷베트남 법체계 구축을 위한 현지조사 ▷도시철도 투자유치 전략 제시 ▷한국 도시철도 입법화 경험 공유 등 다양한 지원활동을 수행하고 있다.

K-철도 원팀은 연수단을 각 기관 사옥으로 초청해 우리나라 철도정책과 건설·운영 성과를 소개하고, KTX 시승 기회를 제공하는 등 한국 선진철도 기술을 직접 경험할 수 있도록 지원한다.

또한 구로철도교통관제센터, 송산차량기지, 평택~오송 제2공구 건설현장 등 주요 시설과 현장을 견학하여 K-철도의 우수성을 알릴 계획이다.

K-철도 원팀의 이성해 국가철도공단 이사장은 “한국의 축적된 철도기술과 노하우가 베트남 도시철도 발전에 기여하기를 기대한다”며 “이번 연수가 현재 추진 중인 베트남 북남고속철도 사업 진출의 마중물이 되기를 바란다”고 말했다.