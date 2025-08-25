[헤럴드경제=장연주 기자] 경기 광주시의 한 중학교에서 중1 학생이 수개월 간 동급생을 상대로 신체에 이물질을 넣고 동물 배설물을 먹이는 등 엽기적인 학교폭력을 저질러 공분을 사고 있는 가운데, 가해학생의 부모가 “잘못을 용서하지 않는 사람은 어리석다”고 발연해 눈란이 확산되고 있다.

25일 경기도교육청 등에 따르면, 중학교 1학년 A군은 지난 3월부터 6월까지 동급생 7명을 상대로 교실과 학교 주변에서 폭력과 폭언, 성추행, 갈취 등의 학교폭력을 저질렀다.

A군은 피해 학생들을 별다른 이유 없이 때리고 자신에게 존댓말을 사용하도록 했다. 또 마트에서 자기 대신 계산을 강요한 것으로 파악됐다.

A군은 생활체육으로 배운 유도 기술 백초크(목조르기)를 이용해 피해 학생을 기절시킨 뒤 바지를 벗기고 신체에 이물질을 넣는 엽기 행각을 벌였다. 또 입과 코에 사탕을 억지로 집어넣거나 일부 학생에게는 동물 배설물을 먹으라고 지시하기도 했다.

피해 학생들은 수개월간 폭행과 괴롭힘을 당했지만 보복이 두려워 부모나 교사에게 알리지 못한 것으로 드러났다. 이 사건은 뒤늦게 부모들이 아이들 팔과 다리에 난 상처를 보고 의심하면서 알려졌다.

지난 6월24일 신고를 접수한 학교 측은 학교폭력대책심의위원회(학폭위)를 열고 A군에게 강제 전학 처분을 내렸다. 학폭위는 최대 퇴학까지 징계할 수 있지만 초·중학교는 의무교육이어서 사실상 전학이 가장 무거운 처분이다.

그런데, 현재 가해자인 A군 부모는 학폭위의 강제 전학 결정에 불복해 이의 신청을 낸 상태다.

JTBC ‘사건반장’이 공개한 사과문에서 A군 아버지는 “친하게 지내던 친구들이 갑자기 성추행이라고 단정했을 때 어떻게 받아들여야 하느냐”며 억울함을 호소했다.

A군 아버지는 “남자 중학교를 졸업하신 아버지들은 알 것”이라며 “우리 어릴 적에도 친구들과 똥침을 하거나 체육 시간 뒤 수돗가에서 바지를 내리는 장난을 하지 않았냐”고 주장했다.

그러면서 그는 “백초크로 기절시키고 바지를 벗긴 행동이 학교폭력이라는 건 받아들이는 사람의 표현에 달린 것”이라며 “잘못을 사과하고 용서를 비는데 받아주지 않는 것도 잘못이다. 그들은 모두 어리석은 사람”이라고 했다.

한편, A군 측의 반발에 피해 학생 부모들은 A군을 형사 고소하는 등 대응에 나섰다.