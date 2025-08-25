[헤럴드경제=양대근 기자] 혼다코리아(대표이사 이지홍)가 지난 23일 서울 성동구 RSG성수에서 진행한 ‘몽키125(Monkey125)’ 고객 초청 이벤트 ‘몽키 어택(Monkey Attack)’을 성황리에 마쳤다고 25일 밝혔다.

이번 ‘몽키 어택’ 이벤트는 혼다의 스몰 펀 모터사이클 대상 고객 경험 확대를 위해 시행 중인 “Let’s Ride, Just Style!” 캠페인의 일환으로 진행됐다.

특히 몽키125의 유니크한 매력을 알리고, 혼다 스몰 펀 모터사이클을 처음 접하는 소비자, RSG성수 방문객, 몽키 125 고객 등이 함께 교류하는 장으로 만들어졌다. 23일 하루동안 진행된 본 이벤트에는 몽키125 고객뿐 아니라 혼다 모터사이클 고객, 일반 방문객 등 약 1500여명이 참여해 인기를 실감케 했다.

현장에서는 몽키125 및 혼다 모터사이클 고객 전용 혜택을 비롯한 다양한 이벤트 혜택이 마련됐다. 몽키125 고객 전용 주차 공간은 물론, 모델명에서 착안한 스페셜 바나나 음료를 제공하며 재미를 더했다. 특히 오후 7시부터 10시까지 서프라이즈 이벤트로 진행된 ‘몽키 어택 타임(Monkey Attack Time)’에는 몽키125 오너 120명에게 혼다 모터사이클 어패럴의 ‘몽키 어택’ 슬리브리스 의류와 데칼 스티커 등이 포함된 스페셜 기프트를 선물하며 큰 호응을 얻었다.

현장에 방문한 혼다 모터사이클 고객에게는 프리 드링크를 제공하고, 전문 포토그래퍼가 촬영해주는 특별한 기념 사진 이벤트로 뜻깊은 추억도 선사했다.

이외에도 혼다의 스몰 펀 모델인 몽키125, 슈퍼 커브(Super Cub), CT125, C125, 닥스(ST125), MSX그롬(MSX GROM)을 전시해 RSG성수 방문객들이 다양한 혼다 모터사이클을 경험할 수 있는 기회를 제공했다.

혼다코리아 이지홍 대표이사는 “몽키 어택은 몽키125가 가진 개성과 라이딩의 즐거움을 혼다 모터사이클 고객분들과 함께 나누는 의미 있는 자리였다”며, “앞으로도 혼다 모터사이클만의 매력을 알릴 수 있는 차별화된 고객 경험 이벤트를 이어가겠다”고 말했다.

한편, 혼다의 ‘Let’s Ride, Just Style!’ 캠페인은 오는 8월 30일부터 9월 14일까지 주말마다 지역별 전시회 이벤트로 이어진다. 전시는 ▲8월 30일~31일 서울 구로구 카페 9로평상 ▲9월 6일~7일 대전 카페 N&D ▲9월 13일~14일 부산 카페 오르디에서 총 3회차로 진행된다.

전시 기간에는 현장 방문객을 대상으로 SNS 해시태그 인증 이벤트를 실시, 추첨을 통해 3명에게 슈퍼커브 1대씩을 증정하며, 현장에서 ‘스몰 펀(Small Fun)’ 모델을 계약·구매하는 고객에게는 20만원 상당의 특별 할인 혜택을 제공한다.

몽키125는 ‘Play with Style’ 콘셉트 아래 개발된 레저 및 취미용 소형 모터사이클로, ‘마음껏 놀고 즐기고 싶은 마음’을 나답게 연출할 수 있는 독보적 매력을 선사한다. 오리지널 ‘몽키’만의 독특한 정체성을 이어받아 개성 넘치는 뉴트로 스타일이 특징적이다. 파워유닛은 124cc 공랭식 단기통 엔진과 5단 매뉴얼 트랜스미션을 탑재했으며, 컨트롤의 즐거움을 극대화하는 차체 설계를 적용했다. 최고출력은 9.4ps/6750rpm, 최대토크는 1.1kg∙m/5500rpm이며, 70.5km/L(60km/h 정속 주행 시)의 압도적인 연비 효율을 제공한다.