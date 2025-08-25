여야 의원 106명 ‘K-스틸법’ 공동 발의 하나證 “철강산업 재편 정책을 내놓을 가능성”

[헤럴드경제=문이림 기자] 국내 철강산업이 구조조정을 통해 공급과잉을 해소할 수 있을 것이란 기대가 커지고 있다. 정부의 석유화학 산업 개편에 이어 철강까지 재편이 추진된다면 업계 체질 개선과 경쟁력 강화로 이어질 것이란 전망이다.

박성봉 하나증권 연구원은 25일 보고서에서 “한국 정부의 철강산업 재편 및 지원책이 기대된다”고 말했다.

지난 4일 여야 의원 106명은 ‘K-스틸법(철강산업 경쟁력 강화 및 녹색 철강 기술 전환 특별법)’을 공동 발의했다. 공급과잉 문제를 완화하기 위한 움직임이 본격화되는 모습이다.

법안은 ▷대통령을 위원장으로 하는 특별위원회 설치 ▷녹색철강 기술개발·탄소중립 전환 지원 ▷녹색철강특구 조성 ▷불공정 무역 대응 ▷세제·재정 지원 등을 골자로 한다. 본회의를 통과할 경우 관련 기술개발과 투자에 대한 세제 혜택이 가능해진다.

핵심은 ‘산업 재편과 수급 조절 유도’다. 박 연구원은 “본회의 통과 이후 시행령에서 구체적인 실행 방안이 담길지가 관건”이라며 “정부가 어느 정도 강도로 철강산업 재편과 수급 조절을 유도할지가 주목 포인트”라고 분석했다.

정부는 이미 석유화학 산업 구조조정에 나섰다. 석유화학 산업구조개편 방안에 따라 주요 10개 석유화학 기업은 연말까지 국내 에틸렌 생산능력의 21~28% 규모의 나프타 분해 설비(NCC) 감축 계획을 정부에 제출해야 한다. 정부는 금융·세제·연구개발 지원을 통해 이들 기업의 자율 감축을 뒷받침할 방침이다.

박 연구원은 “화학에 이어 철강 역시 대표적 공급과잉 산업인 만큼 정부가 K-스틸법을 넘어 별도의 철강산업 재편 정책을 내놓을 가능성도 배제할 수 없다”며 “현실화될 경우 국내 철강산업의 구조적인 공급과잉 현상 완화에 크게 기여할 것”이라고 내다봤다.

국내 철강 유통가격은 성수기 진입과 수입산 규제 강화에 따른 수입재 가격 상승으로 강세다. 열연 유통가는 톤당 83만원으로 전주 대비 1.2% 올랐고 수입 열연은 74만원으로 2.8% 상승했다. 철근과 후판도 각각 70만원(0.7%), 92만원(1.1%)으로 올랐다. 중국 유통가는 수요 부진으로 냉연(-0.6%), 철근(-0.1%) 가격이 하락 전환했다.