미국이 매운맛에 빠졌다. 대표 패스트푸드 브랜드도 잇달아 매운맛 메뉴를 선보이고 있다.

맥도날드는 매운맛 ‘맥머핀’을 출시했다. 맥머핀 50주년 기념 신메뉴로, 아침 메뉴에 매운맛을 적용한 것 자체가 이례적이다. 소비자들은 ‘매운맛이 아침잠을 깨운다’, ‘놀랍게도 맛있다’ 등 다양한 후기를 남겼다.

웬디스도 매운맛 치킨샌드위치 세트를 내놨다. 매운 토르티야 칩으로 유명한 타키스와 협업했다. 치킨샌드위치에 매운 소스를 바르고, 타키스를 넣었다. 감자튀김에도 타키스 시즈닝(양념)을 뿌렸다. KFC와 치폴레도 ‘핫허니(매운 꿀맛)’ 메뉴로 관심을 끌었다. 핫허니 소스는 2020년부터 SNS(사회관계망서비스)에서 ‘페퍼로니 피자에 뿌리는 매운 소스’로 유행했다.

핫소스를 챙겨 음식점을 찾는 젊은 세대도 늘었다. ‘BYOS(Bring Your Own Sauce)’ 트렌드다. 외식 리서치업체 테크노믹의 지난해 조사 결과, 미국 MZ세대 4명 중 1명은 핫소스를 비롯해 자신이 선호하는 소스를 음식점에 가져가는 것으로 조사됐다. aT 관계자는 “미국의 소스 트렌드는 단순히 매운맛을 즐기는 것을 넘어 ‘맛의 조합’으로 확장되고 있다”고 말했다. 육성연 기자