통합돌봄 추진경과·향후 과제 강의 진행...돌봄통합지원법 시행 대비 시범사업 추진 노인·장애인 대상 5대 분야 집중 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시 성북구(구청장 이승로)가 지난 8월 12일과 19일 성북구청 4층 성북아트홀에서 ‘의료·요양·돌봄 통합지원 체계 구축을 위한 2025년 성북구 통합돌봄 역량강화 민관합동 교육’을 개최했다.

1회차 교육에서는 국민건강보험공단 최재우 부연구위원이 ‘돌봄통합지원 추진경과와 향후 준비과제’를 주제로 강의를 진행했다. 이어 2회차에서는 서울대 간호대학 윤주영 교수가 ‘지역사회 돌봄 통합을 위한 다직종 협력’이라는 주제로 강의를 이어갔다.

강의 종료 후에는 관련 부서 및 동주민센터 실무자를 대상으로 통합돌봄TF팀 구성과 추진경과, 향후 추진 계획, 업무 절차 등에 대한 안내가 진행됐다.

이번 교육은 ‘돌봄통합지원법’의 2026년 3월 전국 시행을 앞두고 성북구가 시범사업 지자체로 선정된 데 따른 것이다. 통합돌봄 관련 부서와 동주민센터 실무자, 민간 관계자 등 230여 명이 참여해 사업에 대한 이해도를 높이고 협력 체계 강화를 모색했다.

통합돌봄 사업은 초고령사회에 대비해 복합적인 돌봄 수요를 가진 노인과 고령 장애인을 대상으로 추진된다. 보건의료, 건강관리·예방, 장기요양, 일상생활 돌봄, 주거 등 5대 분야에 집중해 지역사회 내 원스톱 돌봄 서비스를 제공, 주민이 살던 곳에서 건강하게 생활을 이어갈 수 있도록 하는 것이 목적이다.

성북구는 시범사업 추진과 내년 본사업 시행을 통해 변화하는 복지서비스 체계를 선도적으로 구축해 주민이 의료·요양·돌봄 서비스를 통합적으로 지원받을 수 있도록 할 계획이다.

이승로 성북구청장은 “올해 시범사업을 바탕으로 내년 본사업에 이르는 과정에서 변화하는 복지 체계를 신속히 구축해 성북구민이 돌봄 지원을 더욱 촘촘히 받을 수 있도록 노력하겠다”며 “이번 교육을 계기로 공공과 민간이 유기적으로 협력해 성북구에 꼭 맞는 통합돌봄 서비스 마련에 힘써주길 바란다”고 말했다.