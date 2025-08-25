방학1동, 장애판정 A씨(83)에게 매월 2번 반찬 봉사... 글씨 속 진심 어린 감사 표현 지역사회에 감동 전해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석) 방학1동에 홀로 거주하고 있는 어르신 A씨(83)가 방학1동주민센터에 보낸 손 편지 내용이 지역사회에 잔잔한 감동을 주고 있다.

내용은 이렇다. “낮에 반찬을 해주신 것을 먹었는데, 얼마나 맛있었는지 감사하다는 말씀을 안 드릴 수가 없었습니다. (중략) 뇌경색이 와서 글씨도 억(엉)망이고 감사 표시도 잘(하지) 못했습니다. 정말 감사합니다.”

삐뚤삐뚤한 글씨여도 어르신 A씨의 진심이 묻어나는 편지다. 어르신 A씨는 뇌경색으로 2006년 뇌병변, 심하지 않은 장애 판정과 2021년 청각, 심하지 않은 장애 판정을 받았다.

자녀가 있지만 실질적인 돌봄을 받기 어려워 2021년 주민센터에 도움을 요청해 그간 주민센터에서 모니터링을 해왔었다.

올 6월부터는 어르신 A씨에게 매월 둘째‧넷째 주 목요일에 반찬을 전하고 있는데, 이에 고마움을 전하고자 어르신 A씨가 손 편지를 쓴 것이다.

반찬 봉사를 주관하고 있는 방학1동 지역사회보장협의체의 김을상 위원장은 “작은 나눔이지만, 홀로 사는 분들에게 힘이 되고 있어 보람을 느낀다”며 “앞으로도 지역 내 도움이 필요한 분들을 위한 활동에 더욱 힘쓰도록 하겠다”고 말했다.

오언석 도봉구청장은 “방학1동 지역사회보장협의체의 지속적인 봉사활동에 감사하다. 여러분들이 하시는 따뜻한 나눔이 확산할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.