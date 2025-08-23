국민의힘 당대표 후보 결선 토론회 金 “승리할 수 있는 곳에 韓 나가야” 張, 尹 면회 관련 “약속은 지킨다”

[헤럴드경제=김진 기자] 국민의힘 당대표 선거 결선에 오른 김문수 후보가 23일 한동훈 전 대표와 강성 우파 유튜버 전한길씨 중 한 전 대표를 공천하겠다고 밝혔다. 장동혁 후보는 윤석열 전 대통령을 면회하겠다는 앞선 발언과 관련해 “인간적인 예의를 지키겠다는 의미”라며 “그 약속은 지킬 것”이라고 말했다.

김 후보는 이날 채널A 스튜디오에서 진행된 국민의힘 당대표 후보 결선 토론회의 질문 코너에서 ‘내년 선거 때 한동훈 전 대표와 전한길씨 중 반드시 1명을 공천해야 한다면 누구에게 공천을 주겠느냐’는 질문을 받자 “한동훈 대표”라고 답했다.

김 후보는 “우리 당의 대표를 했을 뿐만 아니라 아직까지 많은 장래가 있기 때문”이라며 “상태를 봐서 적절한 곳에, 승리할 수 있는 곳에 바로 한동훈 후보가 나가서, 우리 당을 필승으로 이끌 수 있는 곳에 적절하게 공천하는 게 맞다고 생각한다”고 말했다. 이어 “물론 다 훌륭한 분들이지만 한동훈 대표는 우리 당의 자산 중의 한 사람”이라고 덧붙였다.

이는 지난 19일 당대표 후보 TV토론 당시 장 후보가 받았던 것과 비슷한 질문이다. 장 후보는 당시 ‘내년 재보궐 선거에서 한동훈 전 대표와 전한길씨 중 누구를 공천할 건가’라는 질문을 받자 “전씨는 탄핵 때부터 우리 당을 위해 당과 함께 열심히 싸워온 분”이라며 전씨를 공천하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

김 후보는 강성 우파 성향의 전광훈 목사, 황교안 전 자유한국당(현 국민의힘) 대표와도 손을 잡겠다고 했다. ‘(두 사람과 협력이) 당의 확장성을 막고 국민 신뢰를 훼손하는 게 아닌가’란 질문에 김 후보는 “지금은 이재명 독재 정권과 맞서 싸우기 위해 많은 세력이 힘을 합쳐야 된다”고 했다.

장 후보는 ‘당대표가 되면 바로 (윤 전 대통령을) 면회를 갈 것인가. 또는 김건희 여사도 접견할 것인가’란 질문을 받았다. 장 후보는 “지금 면회나 접견이 가능한지 잘 모르겠다”면서도 약속을 지키겠다고 답했다. 장 후보는 “우리 당이 절연해야 될 것은 과거의 잘못된 일, 사건과의 절연”이라며 “(윤 전 대통령은) 우리 당의 전직 대통령”이라고 했다.

또 장 후보는 경쟁자인 김 후보의 사퇴를 촉구한 국민의힘 3선 성일종 의원에 대한 질문도 받았다. 성 의원은 이날 앞서 페이스북에서 “김문수 후보님께서 후배들을 위한 용단을 내려주시기를 바란다”고 했다.

장 후보는 “당의 변화와 쇄신이 필요하고, 혁신이 필요할 때이기 때문에 당을 위하는 충정에서 말씀을 주셨다고 생각한다”면서도 “적절성 여부에 대해 제가 판단하는 건 적절하지 않다”고 했다.