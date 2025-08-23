美언론 “비판자 겨냥 트럼프 대통령의 보복 캠페인”

[헤럴드경제=김도윤 기자] 미 연방수사국(FBI)이 대표적인 ‘반(反)트럼프’ 인사인 존 볼턴 전 백악관 국가안보보자관의 자택을 압수수색한 가운데 미국 내에선 트펌프 대통령이 정적을 겨냥한 ‘정치보복’을 하는 것 아니냐는 지적이 나온다

22일(현지시간) 미 언론에 따르면, 연방수사국(FBI)은 이날 트럼프 1기 행정부 때 안보보좌관을 지낸 볼턴의 메릴랜드주 자택과 워싱턴주 사무실을 급습해 서류 등을 압수했다.

FBI는 볼턴이 트럼프 행정부에 해를 끼치려 언론 등에 국가 안보 정보를 부적절하게 유출했는지 여부를 조사하고 있는 것으로 전해졌다.

볼턴은 트럼프 1기 행정부에서 2018년 4월부터 백악관 국가안보보좌관을 지냈으나, 외교·안보 정책에서 초강경 노선을 주장하면서 트럼프 대통령과 충돌했고 재직 17개월 만인 2019년 9월 경질됐다. 이후 트럼프 저격수로 변신해 대통령의 국정 운영을 강하게 비판해왔다.

트럼프 대통령은 볼턴이 기밀 정보를 유출했다는 주장을 수년간 해왔고, 올해 1월 취임하자마자 볼턴에 대한 정부 경호를 중단시켰다.

볼턴은 안보보좌관으로서 대(對)이란 강경 정책을 주도한 탓에 이란의 암살 위협에 노출돼 비밀경호국의 경호를 받고 있었는데, 이를 전격 철회하면서 ‘뒤끝’을 보인 것이다.

하지만 이같은 압박에도 볼턴은 트럼프 대통령의 외교 정책을 계속 비판했다.그는 압수수색 전날에도 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 최근 알래스카 정상회담에서 트럼프 대통령을 ‘굴복시켰다’고 논평했다.

미 언론은 볼턴 수사가 트럼프 대통령이 취임 전부터 공언해 온 정치보복의 일환이며, 이를 기화로 보복이 격화할 가능성이 있다고 보고 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 “이번 수사는 비판자를 겨냥한 트럼프 대통령의 보복 캠페인의 새로운 장”이라며 “백악관과 법무부, FBI 내의 충성파들은 ‘침묵하라, 그렇지 않으면 연방 법집행 기관의 막강한 권력을 동원해 당신의 직위나 자유를 위협하고 영원히 의심의 눈초리를 받게 하겠다’는 분명한 메시지를 보내고 있다”고 평했다.

워싱턴포스트(WP)도 사설에서 “볼턴을 표적으로 삼은 FBI의 습격은 트럼프의 복수 작전에서도 선을 넘은 일”이라고 지적하고, “이 사례는 정치적으로 편향된 인사들을 법집행 기관 수장에 배치하는 것이 얼마나 위험한지 보여준다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 이날 볼턴에 대한 강제수사가 이뤄진 것에 대해 “아무것도 모른다”면서도 이번 압수수색을 통해 “볼턴이 매우 비애국적인 인물”이라는 증거가 발견될 수 있다고 했다.

트럼프 대통령은 “그는 정말 저급한 인생을 살고 있다”고 비난하기도 했다.

JD 밴스 부통령은 볼턴 조사가 ‘정치보복’ 성격은 아니라고 해명했다.

그는 “범죄가 없으면 기소하지 않을 것”이라며 “우리의 초점은 그가 미국 국민을 상대로 범죄를 저질렀는지 여부”라고 거듭 강조했다.

볼턴은 경질 이후인 2020년 6월 회고록 ‘그것이 일어난 방’을 내고 트럼프 정부의 난맥상을 폭로했다. 당시 트럼프 대통령은 볼턴이 업무상 알게된 기밀을 유출했다고 문제 삼았고 실제로 당시 법무부가 수사를 하기도 했다.