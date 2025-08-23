‘케이팝 데몬 헌터스’ 매기 강 기자간담회 “한국인으로서 정체성 품어…韓 알리고 싶었다” “후속작 논의는 아직, 아이디어는 있다”

[헤럴드경제=손미정 기자] “안녕하세요. 케이팝 데몬 헌터스의 감독 강민지, 매기 강입니다”.

망설임 없는 한국어였다. 통역가가 배석했지만, 그는 인사에 이어서도 뚜벅뚜벅 한국어로 말을 이어갔다. 어려운 질문과 답변은 “영어로 하겠다”며 양해를 구했다. “저는 늘 강력하게 한국인으로서 정체성을 품어왔어요. 지금도 어디가서 한국인이라고 소개하고, 마음 깊이 한국인이라고 느끼고 있어요”. 서태지와 아이들, H.O.T의 팬이었다는 그는 ‘한국’이라는 자신의 뿌리에 대해 거듭 깊은 애정을 드러냈다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌) 매기 강 감독의 내한 간담회가 지난 22일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 진행됐다.

‘케데헌’은 케이팝 슈퍼스타인 ‘루미’, ‘미라’, ‘조이’가 화려한 무대 뒤 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 이야기를 담은 액션 판타지 애니메이션이다. ‘케데헌’은 공개 직후부터 지금까지 전세계적으로 신드롬적 열풍을 이어가고 있다. 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’은 미국 빌보드 ‘핫 100’ 1위라는 대기록을 썼고, 넷플릭스 역대 영화 순위 1위까지 목전에 두고 있다. ‘케데헌’의 인기 덕에 영화의 배경인 한국을 찾는 관광객의 발길도 늘고 있다. 그야말로 ‘케데헌의 시대’다.

“케데헌 제작기간 7년, 흥행의 핵심은 스토리”

강 감독은 ‘케데헌’을 향한 관심에 대해 “실감이 나지 않는다”면서 “케데헌을 사랑해주는 팬 분들에게 감사하다”며 인사를 전했다.

강 감독은 한국계 캐나다인이다. 서울에서 태어나 4살 때 캐나다로 이민을 갔다. 드림웍스와 블루스카이, 워너브러더스 등에서 스토리 아티스트로 일했다. ‘슈렉’과 ‘장화신은 고양이’, ‘쿵푸팬더’ 등이 그의 대표 참여작이다.

지난 6월 공개된 ‘케데헌’은 그의 첫 장편 영화다. 강 감독은 자신의 필모그래피 첫 줄을 장식할 작품으로 한국을 배경으로 한 애니메이션을 기획했다. ‘한국의 위상을 높이고 싶다’는 어릴 적부터의 바람은 ‘케데헌’을 통해 이뤄졌다.

강 감독은 “2~3학년 때 선생님이 어느 나라에서 왔냐고 해서 ‘사우스 코리아(South Korea)’라고 답했는데, 지도에서 찾지 못하더라”라면서 “심지어 지도에서 우리 나라는 마치 발달이 덜 된 별개의 나라처럼 색깔이 다르게 칠해져 있었다. 그때부터 우리 나라를 돋보이게 해주고 싶다는 생각을 해왔다”고 밝혔다.

‘케데헌’이란 작품을 제안하고, 영화가 세상에 나오기까지 7년의 시간이 흘렀다. 짧지 않은 시간 가장 공을 들인 것은 영화의 스토리였다. ‘케데헌’은 악마와 헌터 사이에서 태어난 ‘유미’를 비롯해 각각의 캐릭터들 겪는 정체성의 혼란과, 이들이 위기를 헤쳐나가며 그것을 극복해나가는 성장 서사를 담아냈다. 마냥 무대 위의 빛나는 존재 같지만 이들이 갖고 있는 고민과 아픔, 그리고 그 안에서 피어나는 연대와 사랑은 국경을 막론하고 보편적인 공감을 불러 일으켰다.

강 감독은 “스토리는 영화에서 가장 중요한 분이라고 생각한다. 영화를 볼 때 비주얼이 아무리 뛰어나도 스토리나 캐릭터가 부족하면 사람들이 보지 않는다”면서 “모든 사람들이 각자가 숨기고 싶은 것이 있고, 그렇기에 ‘케데헌’의 서사와 캐릭터도 연령과 성별, 인종을 넘어 많은 이들에게 공감과 사랑을 받을 수 있었다고 생각한다”고 말했다.

“해외서 만든 韓 콘텐츠, 실제와 다른 것 많아”

무당과 저승사자란 ‘K-오컬트’의 요소는 영화의 콘셉트를 잡을 당시 떠오른 아이디어였다. ‘케데헌’의 선풍적인 인기에 날개를 달아 준 ‘K-팝’은 기획 후반부에 추가됐다. 팝적 요소에 오컬트가 결합된 설정은 자연스럽게 한국의 무당과 굿이란 소재로 이어졌다.

강 감독은 “굿은 최초의 콘서트라고 생각한다. 무당도 우리 문화의 일부이기 때문에 (시청자들에게) 보여주고 싶었다”면서 “헌트릭스가 춤과 음악을 통해서 세상을 지키는 것처럼, 춤과 음악으로 악귀를 물리치는 문화가 있는 데 연결 짓지 않을 수 없었다”고 밝혔다.

한국을 배경으로 한 ‘케데헌’은 실제와 같은 남다른 고증으로도 주목을 받았다. 수저 밑에 냅킨을 깔고, 대중탕에 들어가며 ‘시원함’을 느끼는 한국만의 정서까지 꼼꼼히 담아냈다. 한국 문화의 작은 부분까지 정확하게 만들고 싶다는 감독의 욕심이 있었다.

강 감독은 “해외에서 만든 한국 콘텐츠를 보면 실제와 틀린 것이 많다. 가령 ‘뮬란’같은 영화만 봐도 배경은 중국인데 주인공은 기모노 스타일의 옷을 입고 있는 것이 아시안으로서 기분이 나빴다”면서 “(고증은) 혼자한 것이 아니다. 많은 한국인 팀 멤버들과 틀린 것이 있으면 하나하나 바꿔가면서 작업한 결과물이다”고 말했다.

한국인 아티스트들이 만들고 부른 ‘케데헌’의 OST들은 해외 주요 차트에서 새 역사를 쓰고 있다. 그 중에서도 메인 테마곡인 헌트릭스의 ‘골든(Golden)’은 국경을 초월한 인기를 얻고 있다. 한국에서는 이름 난 보컬들이 총출동해 곡 커버 영상을 올리며 ‘천하제일 골든 대회’에 불을 지피기도 했다.

강 감독은 “‘골든’은 작업하고 쓰기 가장 어려웠던 곡”이라면서 “7~8개의 버전을 거쳐 완성됐다. 완성곡을 들었을 때 순간 눈물이 나면서 ‘아 이 노래다’하고 느꼈다”고 말했다.

그는 “‘골든’이라는 노래는 루미의 대표곡이자, 캐릭터의 전사가 전달돼야한다는 여러가지 달성해야하는 목표가 있었다”면서 “모든 캐릭터가 자신의 정체성이 완전하지 않고, 편안하지 않다는 전사를 갖고 있다는 것을 보여줌으로써 노래가 가진 서사가 정확히 전달됐다고 생각한다”고 밝혔다.

“글로벌 흥행? 한국 문화 그대로 보여줘야”

‘케데헌’의 성공은 앞서 ‘오징어 게임’이 그러했듯 콘텐츠가 가진 무한한 힘을 다시금 증명했다. 벌써부터 ‘제2의 케데헌’의 등장에 대한 기대 섞인 바람들도 들린다. 분명 향후 K-콘텐츠의 글로벌 흥행에 있어 ‘케데헌’이 주는 교훈은 크다. 강 감독은 그 중에서도 ‘한국인’의 의미를 국경 밖으로 확장해야 할 필요성에 대해 언급했다.

강 감독은 “이재명 대통령이 이야기한 것처럼 문화를 통해서 소프트 파워를 키우고자한다면 글로벌 창작자들의 힘을 빌리는 것이 필요하지 않을까한다”면서 “한국 문화를 잘 이해하면서 다른 문화권에 대해서도 이해가 깊은 이들이 예시가 될 것이다. 한국인이라는 본질의 의미가 변화하고 있다는 생각이 든다”고 강조했다.

그는 우리가 가진 문화에 대한 자신감을 더욱 가져야한다는 조언도 이었다. 강 감독은 “오늘날 관객들은 진정성이 느껴지지 않는 것을 바로 알아챈다. 내가 ‘케데헌’을 통해 하고 싶었던 것은 한국의 감성을 가감없이 드러내보여주는 것이었다”면서 “‘케데헌’의 성공은 모든 제작과정이 진정성 있고 진짜였기 때문이다. 한국 문화가 전세계로 뻗어나갈 수 있는 유일한 길은 자신감 있게, 있는 그대로의 모습을 세계에 보여주는 것이라고 생각한다”고 설명했다.

후속작에 대한 공식적인 논의가 이뤄진 적은 없다. 하지만 강 감독은 “‘케데헌’의 뒷 이야기 등을 100% 팬 분들에게 알려드리지 않았다. 거기에도 이야기가 많다”면서 “나도 팬들이 기다리는 것을 너무나 잘 알고 있다. 후속작에 대한 아이디어는 조금 있다”면서 기대감을 높였다.

그는 후속작이 제작된다면 역시나 한국의 음악을 소개하고 싶다고 덧붙였다. 강 감독은 “OST 협업을 하고 싶은 한국의 아티스트들이 많다. 나는 한국의 여러가지 음악 스타일을 더 많이 보여주고 싶다”면서 “요즘 K-트로트가 난리다. 다른 장르의 케이팝 등을 보여주고 싶은 마음”이라고 말했다.