경제단체, “AI 중심 전략, 경쟁력 제고 기대” 네거티브 규제 도입, 차등규제 재검토 등 환영

[헤럴드경제=박지영 기자] 경체단체들이 22일 정부가 발표한 ‘새정부 경제 성장전략’에 대해 긍정적인 반응을 보였다.

정부는 자동차·반도체 등 제조업 강점을 살려 ‘피지컬 AI’ 1등 국가로 도약하고 공공·민간 전 분야에 AI를 확산시켜 잠재성장률을 끌어올리겠다는 목표를 담은 ‘새정부 경제성장전략’을 발표했다.

경제단체들은 AI를 중심으로 한 정부 전략이 경쟁력을 제고할 수 있다고 반겼다.

한국경제인협회(한경협)는 이날 “새정부 경제성장전략이 침체한 경제에 새로운 활력을 불어넣을 마중물이 될 것”이라며 반겼다.

대한상공회의소(대한상의)도 “정부가 발표한 경제성장전략은 우리 경제가 직면한 구조적 문제점을 정확히 인식하고, 성장에 방점을 두었다는 점에서 시의적절하다고 본다”며 공감을 보냈다.

한국경영자총협회(경총)은 “우리 경제 대혁신을 통해 성장 잠재력을 제고하고 국력을 증진하기 위한 중장기 추진전략을 담고 있는 것으로 평가한다”고 기대감을 비쳤다.

특히 네거티브 규제 도입, 기업 성장 촉진을 위한 차등규제 재검토 등을 환영했다. 대한상의는 “그간 경제계가 지속적으로 강조해 온 네거티브 규제 도입, 지역경제 발전을 위한 메가 특구 도입, 기업 성장 촉진을 위한 차등규제 재검토 등은 환영할 만한 조치”라고 강조했다.

당부도 이어졌다. 한경협은 “석유화학·철강 등 공급과잉과 관세로 어려움에 직면한 주력 산업에 대해서는 정부가 구조조정 및 수출 다변화 등 적극적인 지원을 해야 한다”고 덧붙였다.

경총은 “정년 연장같이 우리 경제와 노동시장에 미치는 파급효과가 큰 사안들은 충분한 사회적 논의를 거쳐 신중하게 검토하고, 모호한 규정과 과도한 처벌을 담은 배임죄 등의 제도는 적극적으로 개선해야 한다”고 논평했다.