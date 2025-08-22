은행 시작으로 보험·저축은행·금투업 업권별 소통 돌입…“상견례 차원”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이찬진 금융감독원장이 은행권 최고경영자(CEO)와의 간담회를 시작으로 업권별 소통에 나선다.

22일 금융당국에 따르면 이 원장은 오는 28일 조용병 은행연합회장, 20개 국내은행 은행장과 간담회를 연다. 이어 다음달 1일 보험업권, 4일 저축은행업권, 8일 금융투자업권 등과 간담회를 개최한다.

금감원 관계자는 이번 간담회에 대해 “취임 후 상견례를 하는 차원”이라고 설명했다.

이 원장은 릴레이 간담회를 통해 금융 소비자 보호 기능 강화와 생산적 금융 공급 활성화, 가계부채 관리, 공정한 시장 질서 확립 등 주요 현안에 대해 입장을 전할 것으로 금융권은 보고 있다.

이와 별도로 금융위원회는 28일 권대영 부위원장 주재로 주요 금융지주 최고재무책임자(CFO)를 소집해 미국 관세 대응 관련 논의를 하는 방안을 검토하고 있다.

관세 관련 수출기업의 애로를 파악하고 이를 타개하기 위한 금융지원 방안을 논의할 것으로 점쳐진다.