[헤럴드경제=박종일 선임기자]노원구청(오승록 구청장)은 올해 80주년 광복을 맞아 팀장급 이상 공무원들과 함께 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’을 관람했다.

리더십과 공직자의 책무를 되새기기 위해서다.

영화 ‘독립군’은 1920년 봉오동 전투와 홍범도 장군의 삶을 중심으로 독립군의 헌신과 희생을 재조명한 영화다. 영화는 총 96분의 다큐멘터리 형식으로 배우 조진웅의 내레이션과 독립운동가 후손, 학자, 군인들의 입을 통해 군대와 더 나아가 오늘날의 국가가 어떤 희생 위에 세워졌는지를 생생하게 보여준다.

이번 ‘독립군’을 단체 관람한 노원구 소속 팀장급 이상 공무원들은 영화 속 판타지 영웅이 아니라 실존 인물인 리더 홍범도 장군의, 절망 속 무수한 위기를 거치며 결단을 이어온 모습을 통해 오늘날 공직자들이 가져야 할 용기와 책임, 리더십의 의미를 함께 고민하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

1차 상영회는 8월 22일 오전 10시이며, 총 3회차 300여 명의 팀장급 이상 공무원들이 해당 리더십 교육에 참석할 예정이다.

오승록 노원구청장은 “리더십은 과거 홍범도 장군과 독립군처럼 자신을 헌신하는 데서 비롯된다”며 “영화관람을 통해 올바른 방향을 잡고 노원공동체를 위한 책임감 있는 리더십을 발휘하길 바란다”고 말했다.