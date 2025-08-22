[헤럴드경제=김유진 기자] 박단 전 대한전공의협의회(대전협) 비상대책위원장이 결국 전공의 모집에 다시 나선 것으로 확인됐다.

22일 의료계에 따르면 박 전 위원장은 이번 하반기(7~12월) 전공의 모집 공고에 맞춰 과거 수련을 받던 세브란스병원 응급의학과에 지원서를 제출했다.

박 전 위원장은 지난해 윤석열 정부의 의대 정원 확대 방안에 반발해 전공의들이 집단 사직에 나설 당시, 세브란스병원 응급의학과 2년차 레지던트 신분으로 수련을 중단했다. 이후 2023년 대전협 회장에 선출돼 단체를 이끌었으며, 대전협이 비대위 체제로 전환된 뒤에도 올해 6월까지 위원장 직을 맡았다.

그는 전공의들의 강경 투쟁을 주도했지만, 사태가 장기화되면서 내부 비판과 책임론에 직면했다. 의료계 선배와 교수진으로부터도 강한 비판을 받았고, 이는 당초 전공의들을 지지하던 여론이 이탈하는 계기가 되기도 했다. 결국 박 전 위원장은 사퇴 의사를 밝혔다.

사퇴 직후 그는 페이스북에 “엉망진창인 정책 탓에 소아응급의학과 세부 전문의의 꿈을 접게 됐다”며 “저는 돌아갈 생각 없습니다”라고 썼다. 이번 전공의 지원으로 박 전 위원장은 1년여 만에 다시 수련 현장 복귀에 나선 것이다.

세브란스병원을 비롯한 각 수련병원은 지원자를 대상으로 면접 등을 거쳐 최종 합격 여부를 확정할 예정이다.