15년 오픈런 ‘옥탑방 고양이’ 폐막 내년 1월 마친 후 재공연은 미지수 대학로 오픈런 공연 수 점차 감소 계엄 쇼크·임대료 상승·양극화 위기

[헤럴드경제=고승희 기자] 대학로의 스테디셀러이자 ‘오픈런 공연’의 상징인 연극 ‘옥탑방 고양이’가 막을 내린다. 업계에선 ‘오픈런 공연’의 위기가 최장수 공연에도 영향을 미쳤다고 보고 있다.

22일 제작사 레드앤블루에 따르면, ‘옥탑방 고양이’는 내년 1월을 끝으로 15년 오픈런 공연의 막을 내린다. 제작사 측은 오는 9월 티켓을 오픈하는 30차 공연에 ‘라스트 시즌’이라는 타이틀을 붙여 판매를 진행할 계획이다.

‘옥탑방 고양이’는 김유리 작가의 인터넷 소설을 원작으로, 동명의 드라마를 재구성해 2010년 대학로에 입성했다. 등장과 함께 연극은 화제였다. 인터파크 관객 평점은 매해 9점대를 받아온 15년 장수 오픈런(Open Run. 폐막일을 정하지 않고 무기한으로 진행하는 공연)이다. 코로나19가 대학로를 덮치기 전인 2019년까지 장장 9년간 국내 연극 예매율 1위를 지켰다.

레드앤블루 관계자는 “‘옥탑방 고양이’는 30차 공연을 끝으로 잠정 중단이 결정됐다”며 “내년 1월까지만 공연한 뒤 재정비 기간을 가질 예정이다. 마지막 아닌 마지막인 셈이지만 재정비 기간이 얼마나 걸릴지, 언제 공연을 다시 시작하게 될지는 미정이다”라고 말했다.

‘옥탑방 고양이’의 경우 내년 1월 공연을 마치고 향후 분위기를 본 뒤 ‘시즌제 공연’으로 올리겠다는 계획을 갖고 있다. ‘리미티드 런(Limited Run, 기한 한정 공연)’ 형태의 공연으로, 현재 국내 공연계가 통상적으로 취하는 방식이다.

‘옥탑방 고양이’의 폐막 결정은 대학로에서 활동하는 공연 관계자들에게도 적잖은 충격으로 다가오고 있다. 공연 관계자들은 “수년간 예매율 1위를 차지했던 ‘옥탑방 고양이’의 폐막 결정은 지금 대학로 오픈런 공연의 현실을 보여준다”고 말했다.

위기의 ‘오픈런’…올 상반기 티켓 판매액 12.9% 뚝 떨어져

지난 몇 년 사이 ‘오픈런 공연’의 위기는 시작됐다.

예술경영지원센터가 운영하는 공연예술통합전산망(KORIS)에 따르면, 대학로 소극장에서 올라온 오픈런 연극·뮤지컬의 티켓 판매액은 209억8129만 원으로 전년(221억5157만 원)에 비해 5.3% 감소한 것으로 확인됐다. 같은 기간 티켓예매 수(131만2691장)도 12.3%나 줄었다.

올 상반기의 상황은 더 심각하다. 대학로 소극장의 오픈런 연극·뮤지컬의 티켓 판매액은 124억7487만 원. 전년 대비 12.5%나 감소한 상황이다. 같은 기간 티켓 예매 수는 65억9385만 건으로 전년보다 9.2%나 줄었다. 전체 공연 건수 역시 15.3%나 줄어든 149편이었다.

국내에서 ‘오픈런’의 시초격은 1994년 극단 학전의 ‘지하철 1호선’이다. 이후 무수히 많은 오픈런 공연이 쏟아졌다. 1998년 초연한 연극 ‘라이어’를 필두로 ‘백설공주를 사랑한 난쟁이’(초연 2001년) ‘보잉보잉’(2002) ‘오아시스 세탁소 습격사건’(2003) ‘빨래’(2005) ‘오! 당신이 잠든 사이’(2005) ‘김종욱찾기’(2006) ‘쉬어매드니스’(2006)가 등장했고, 2010년대 등장한 대표 오픈런이 바로 ‘옥탑방 고양이’였다.

‘오픈런’은 상당 기간 대학로의 ‘효자 상품’ 중 하나로 여겨졌다. 대관료, 인건비가 ‘고정 지출’ 성격인 만큼 공연 회차를 늘리면 제작사에선 손익분기점을 수월하게 맞출 수 있기 때문이다.

하지만 현재의 ‘오픈런’은 회차를 무한대로 늘려도 ‘회수’가 불가능한 상황에 다다랐다. 올 상반기에도 오픈런의 전체 공연 건수 역시 15.3%나 줄어든 149편이었으나, 공연 회차는 전년 동기 대비 6.2% 증가했다. 그럼에도 판매율은 처참했다.

예술경영지원센터 관계자는 “연극시장을 주도하던 ‘대학로 공연’과 ‘오픈런’의 수요가 감소하면서, 공연회차를 늘리는 현상이 빈번하다”며 “이러한 변화 속에서도 티켓예매수와 티켓판매액은 감소하여 힘든 과정에 있다”고 짚었다.

공연 횟수를 늘리는 ‘물량 공세’ 전략이 통하지 않는 것은 지금의 대학로 관객들이 ‘오픈런 공연’을 찾지 않는다는 분명한 지표다. 대학로 오픈런 공연 중 올 상반기 연극 부문 티켓 판매액 톱10에 이름을 올린 작품은 ‘한 뼘 사이’가 유일하다. 2023년만 해도 톱10에 무려 4개의 오픈런 공연이 이름을 올린 점을 고려하면 처참한 결과다.

12·3 계엄 쇼크에 치솟는 임대료…숨통 조이는 제작환경

‘오픈런’ 공연은 관객에겐 ‘가성비의 대명사’이자 ‘대학로 입문작’으로 꼽혔고, 업계엔 신인 배우와 스태프를 발굴, 육성하는 기반으로 자리해 왔다. 평균 티켓 가격은 올 상반기 기준 1만8000원. 뮤지컬로는 최고가 기준 19만원, 연극으로도 12만원까지 치솟은 상황이다 보니 ‘오픈런’은 저렴한 가격으로 관극 경험을 할 수 있는 ‘입문작’으로 꼽혀왔다.

하지만 요즘 오픈런 공연엔 ‘개미지옥’에 가까운 고난이 찾아오면서 관객들의 발길도 기대하기 어려운 상황이다. 고난에 고난이 더해지는 ‘설상가상’의 상황이 수년째 ‘고질병’처럼 이어지고 있기 때문이다. 무엇보다 업계를 둘러싼 환경의 변화가 오픈런 업계의 일촉즉발 위기 상황을 만들어가고 있다.

업계에선 소극장 오픈런은 소위 ‘얇고 길게 가는 공연’으로 불린다. 공연 한 편당 제작비는 천차만별이나 최소 1~2억 원에서 5~8억 원대. 1000석 이상 대극장 작품이 기본 100억~150억 원대를 뛰어넘는 것에 비하면 지극히 적은 수준으로 보이나, 투자 대비 수익은 참담하다. 코로나19와 12·3 계엄 때 쇼크에 가까운 위기가 찾아온 것. 팬데믹 시기야 모두가 어려운 상황이었지만, 연말 성수기에 찾아온 12·3 계엄은 소극장 공연에 씻지 못할 치명타를 안겼다.

현재 다수의 오픈런 공연은 단체 관객 중심으로 유지되는 상황이다. 수학여행을 온 중·고등학생 단체 관객과 지자체, 기업 대관 행사 등으로 극장을 채운다. 하지만 이들마저도 지난해 12월부터 계엄 여파로 발길이 뚝 끊겼고, 이런 오픈런 공연의 위기는 올초까지 이어지며 참담한 결과를 초래했다.

업계의 또 다른 관계자는 “메르스와 코로나 때는 모두가 집에 있어야 하는 상황이었는데, 계엄은 완전히 다른 차원의 공포였다”며 “전국 단위 학생 단체 관객, 기업 단체 관객이 예약을 줄줄이 취소해 임대료도 가까스로 내며 버티는 상황이었다”고 돌아봤다.

이 와중에 제작비의 상당 부분을 차지하는 임대료는 나날이 상승 중이다. 대학로 공연장은 보통 최상위에 건물주, 그 아래 극장주, 극장주 아래 제작사가 자리하고 있는 구조다. 대부분의 제작사는 매달 월세와 보증금을 내고 극장을 빌리나, 임대료가 널뛰기에 가까울 만큼 치솟으니 제작사들의 숨통이 조여든다.

300석 미만 소극장 기준 보증금 1000만원에 월세는 150~200만원, 조금 더 입지가 좋은 곳은 300~400만원 수준이다. 1년 임대를 하면 최저 1800만원~4800만원 정도다. 한 오픈런 공연 관계자는 “공연이 잘 될 땐 한 달에 수익이 800만원 정도 나왔으나 지금은 다 과거의 이야기”라며 “이제는 매달 월세도 맞추지 못하는 수준이니 장기 공연이 의미가 없다”고 했다.

스타 배우, 덕극 쏠림…‘공연의 용광로’ 대학로는 ‘옛말’

소극장에서 오픈런 공연을 제작하는 업계가 가장 우려하는 것은 대학로의 양극화와 획일화다. 실제로 현재 대학로는 트렌드와 관객 취향이 달라지면서 분위기가 많이 바뀌었다. 다양한 장르의 작품이 샘솟는 ‘공연의 용광로’가 아닌 천편일률적 공연이 주를 이룬다. 수익성을 맞출 수 있는 관객 취향 맞춤 공연이 ‘절대다수’를 차지하기 때문이다.

지혜원 경희대 문화예술경영학과 교수(학과장)는 “대학로 극장가는 수년째 스타 배우 혹은 대학로 공무원이라 불리는 배우들의 출연작이나 소위 ‘덕극’(대학로 덕후 관객들이 좋아하는 연극, 뮤지컬)이 아니면 표가 팔리지 않는 상황이 됐다”고 분석했다.

그간 ‘공연 입문작’으로의 역할을 해왔던 ‘가성비 공연’인 오픈런 연극, 뮤지컬의 자리를 대체한 것은 유명 스타들이 총출동하는 작품이다. 몇 년 전부터 이미 아이돌 가수, 톱배우들이 줄줄이 연극계로 들어와 대학로는 물론 대형 극장까지 장악했다.

업계에선 “MZ(밀레니얼+Z)세대 관객들이 티켓 가격 이슈에 민감한 것은 사실이나 스타 배우 출연작엔 그만큼의 금액을 지불한다”며 “관극 경험이 낮은 관객들이 스타 배우 출연작을 입문작 삼아 공연계를 경험하는 현상이 두드러지고 있다”고 말했다. 공연 입문작인 ‘오픈런’이 아이러니하게도 스타 배우 출연작으로 대체되는 상황이다.

여러모로 어려움에 봉착해 있지만, 전문가들은 업계의 자구책도 필요하다고 강조한다. 과거 공연시장이 형성되지 않았던 때와 달리 현재는 대형 뮤지컬, 유명 해외 작품이 다수 유입돼 관객들의 수준이 높아진 데다 ‘즐길 콘텐츠’가 많아진 만큼, 가성비 오픈런 공연은 경쟁력이 떨어진다는 지적도 나온다.

지혜원 교수는 “대학로의 어려움도 오프런을 지속하기 힘든 큰 요인이나 우후죽순 쏟아진 오픈런 공연을 제작하는 중소 제작사에서도 달라진 관객 눈높이를 맞출 필요가 있다”며 “20대 관객들의 눈이 상당히 높아진 상황에서 훈련되지 않은 학생 수준의 배우 등 무대로는 경쟁력을 갖추기가 어려워 작품의 질적 수준을 높여야 하는 과제도 안고 있다”고 말했다.