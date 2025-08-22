복당 후 혁신정책연구원장 중책
영남·호남 등 전방위 일정 소화
특별 사면복권 6일 만에 복당한 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 광폭 행보에 나선다. 당직을 맡은 데 이어 문재인 대통령을 예방하고 시민들과 접점을 늘렸다. 사법적 판단은 끝났지만 국민에게 정치적 선택을 받겠다는 조 원장이 의중이 강하게 작용한 것으로 풀이된다.
조 원장은 22일 혁신정책연구원 이사회의 의결을 받아 연구원장으로 취임했다. 전날(21일) 혁신당 최고위원회는 조 원장의 복당을 확정하고 혁신정책연구원장으로 지명했다. 혁신정책연구원은 당 싱크탱크로, 이날 혁신정책연구원의 이사회 회의와 의결을 거쳐 최종 확정된 것이다. 혁신당 창당 이후 서왕진 원내대표가 혁신정책연구원장직을 수행했으나, 원내대표를 맡으며 사임한 후 공석이었다.
조 원장의 당 복귀에 맞춰 혁신당은 전당대회를 열고 새 체제를 갖추기로 했다. 혁신당 당원들은 당 대표 권한대행과 최고위원 전원의 임기를 단축과 조기 전당대회 개최를 98.36%의 압도적인 찬성으로 추인했다. 혁신당은 조만간 전당대회준비위원회를 꾸리고 전당대회 일정을 확정한다.
윤재관 혁신당 수석대변인은 전날 기자들과 만나 “혁신정책연구원은 혁신당이 앞으로 가야 할 방향과 관련된 민심을 수렴하는 통로이자 싱크탱크”라며 “혁신당은 오는 11월로 예상되는 정기 전당대회를 기점으로 당이 앞으로 나아가야 할 방향, 창당 이후로 국민께 말씀드린 사회권 선진국의 구체적인 비전 제시를 위해 그동안 노력했다. 이를 이어갈 것으로 예상한다”고 설명했다.
특별 사면·복권 일주일 만에 복당하고 새 당직을 받고, 조기 전당대회 모드로 전환한 조 원장은 민주당계 전 대통령 예방과 묘역 참배, 시민들과 만나는 일정에 돌입한다. 24일 경남 양산시 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방한다. 이후 자신의 일대기를 담은 다큐멘터리 영화 ‘다시 만날 조국’을 문 전 대통령과 함께 관람하고 관객과 대화도 진행할 예정이다.
25일에는 경남 김해시 봉하마을에서 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 권양숙 여사를 예방한다. 26~28일에는 광주와 전남 담양, 전북 일대를 찾아 사면복권 탄원서를 썼던 종교계 인사와 시민사회 원로 등을 만날 계획이다.
정치권에서는 당초 조 원장이 사면복권 이후 한동안 전면에 나서지 않고 몸을 낮출 것이라는 전망이 우세했다. 조 원장 사면복권에 대해 국민 여론이 우호적이지 않았던 영향이다. 실제 조 원장 사면복권과 맞물려 이재명 대통령과 더불어민주당 지지율 그래프가 꺾이기도 했다.
이런 상황에서 조 원장이 “국민 심판을 받겠다”며 내년 6월 지방선거 및 재보궐선거 출마를 가시화하자 공개적인 비판이 제기됐다. 조 원장 사면을 처음 건의했던 강득구 민주당 의원은 전날 자신의 페이스북에 “민주주의 회복과 내란 종식의 상징이라는 시대정신 속에 사면을 얘기했다”면서도 “적어도 지금의 모습은 아닌 것 같다. 보편적인 국민 정서에 부합하지 않는다”고 적었다. 강 의원은 이날 국회 소통관에서 기자들과 만나 “(조 원장) 본인의 자숙·성찰 시간도 필요하다고 생각했는데 나오자마자 개선장군인 것처럼 언제 출마하겠다, 2030을 향해서 어떤 메시지를 낸다고 해서 어떤 의미가 있겠나”라고 말했다. 주소현 기자
addressh@heraldcorp.com