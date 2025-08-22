최태원 “韓·SK, 美 SMR 중요 역할” 김정관 장관도 만나 양국 협력 모색 정기선과도 ‘나트륨 원자로’ 점검

김정관 산업통상자원부 장관을 비롯해 최태원 SK그룹 회장, 정기선 HD현대 수석부회장이 잇따라 빌 게이츠 게이츠재단 이사장과 만나 소형모듈원전(SMR), 백신 등 에너지·바이오 사업 분야에서 전략적 파트너십을 한층 강화하기로 했다.

22일 SK에 따르면 최 회장과 게이츠 이사장은 전날 서울 종로구 SK 서린빌딩에서 만찬 회동을 가졌다.

▶게이츠 “SK·테라파워, SMR 시장 선도할 것”=최 회장과 게이츠 이사장은 만찬회에서 SK가 2대 주주로 있는 미국 테라파워의 SMR 기술 개발 및 상업화 관련 전략적 협력 방안과 백신 분야 협업의 확장에 대해 협의했다. 게이츠 이사장은 2008년 자신이 설립한 SMR 기업 테라파워의 이사회 의장을 맡고 있다. 이날 만찬에서 최 회장은 “한국과 SK가 테라파워 SMR 상용화에 중요한 역할을 할 수 있다고 믿는다”며 “SMR 안전성과 효율성, 친환경성을 바탕으로 시장 수용성을 높이는 노력을 함께 해 나가자”고 말했다.

게이츠 이사장은 “차세대 SMR의 빠른 실증과 확산을 위해 한국 정부의 규제 체계 수립과 공급망 구축 역할이 매우 중요하다”며 “이 경우 앞으로 SK와 테라파워가 글로벌 시장을 선도할 수 있다고 본다”고 말했다.

SK와 테라파워는 22일에도 서울 여의도 콘래드호텔에서 릴레이 회동을 갖고 협력방안 논의를 이어갔다. SK측에서는 이형희 SK수펙스추구협의회 커뮤니케이션위원장과 김무환 단장이, 게이츠측에서는 게이츠 이사장과 르베크 CEO가 참석했다.

이날 미팅에서 SK와 테라파워는 SMR 투자와 기술 개발, 한국수력원자력과 공동으로 진행중인 상업용 원자로 개발 경과 등을 설명했다. 테라파워가 개발 중인 나트륨 SMR은 상압 운전과 무전원 공기냉각 기능 등으로 안전성이 높고, 열에너지 저장 장치와 결합돼 자유롭게 출력 조절이 가능하다.

재생에너지와 호환성도 커서 글로벌 시장에서 경제성과 사업성을 인정받고 있다. 이에 SK는 2040년 수백조원 규모로 성장할 글로벌 SMR 시장 선점을 위해 인센티브 지원, 정부 차원의 글로벌 파트너십 강화, 선진제도 도입 등을 산업부에 요청했다.

▶게이츠, 金장관에 자서전 선물=이 자리에는 우리 정부 측 인사도 참여했다. 김정관 산업통상자원부 장관과 안세진 원전산업정책국장 등 산업부 원전 라인 당국자들이 나왔다. 김 장관은 이 자리에서 게이츠 이사장과 테라파워와 한국 기업 간 에너지 협력 방안 등을 논의했다. 이날 게이츠 이사장은 김 장관에게 본인의 자서전인 ‘소스 코드: 더 비기닝’을 선물하기도 했다.

SK㈜와 SK이노베이션은 2022년 8월 공동으로 테라파워에 2억5000만 달러를 투자해 2대 주주로 등극했다. 이후 테라파워 SMR 기술 상용화와 글로벌 사업 확장 추진 등 협력을 지속해왔다. 이후 SK이노베이션과 한수원, 테라파워는 2023년 3월 차세대 SMR 개발 및 사업화를 위한 업무협약을 체결했다. 테라파워가 개발 중인 소듐냉각고속로(SFR) 기반 4세대 SMR 실증과 상업용 원자로 개발 등에도 협력해 왔다.

테라파워는 지난해 미국 와이오밍주에서 세계 최초로 상업용 첨단 SMR 플랜트 건립에 돌입했다. 미국 원자력규제위원회(NRC)의 건설허가 심사 기간 단축 등 연방정부의 강력한 지원 속에 2030년 완공을 목표로 하고 있다.

김무환 단장은 “SMR은 탄소 감축과 에너지 안보를 동시에 실현할 수 있는 혁신 기술로, SK이노베이션은 테라파워와의 전략적 파트너십을 기반으로 국내 SMR 생태계 구축과 글로벌 시장 진출에 선도적 역할을 해 나갈 것”이라고 말했다.

▶테라파워 CEO “HD현대, 글로벌 원자력 산업서 중요 역할”=한편, 정기선 HD현대 수석부회장도 이날 게이츠 이사장 및 테라파워 경영진과 만나 나트륨(Natrium) 원자로의 공급망 확대 및 상업화를 위한 진행 상황을 점검하고 향후 협력 방안을 논의했다.

정기선 수석부회장과 빌 게이츠 회장의 만남은 지난 3월 미국 회동 이후 5개월 만이다. 당시 HD현대와 테라파워는 ‘나트륨 원자로의 상업화를 위한 제조 공급망 확장 관련 업무협약’을 체결한 바 있다.

HD현대는 SMR 분야 기술 및 제조 역량을 바탕으로 테라파워에 나트륨 원자로의 주요 기자재인 원자로 용기를 공급할 예정이다. 양사는 기존에 체결한 MOU를 통해 나트륨 원자로의 글로벌 상용화를 지원하기 위한 공급망 확대 방안도 함께 모색하고 있다.

정 수석부회장은 “차세대 SMR 기술은 지속가능한 미래 에너지 구현을 위한 핵심 설루션”이라며 “양사 간 협력은 글로벌 원전 공급망을 구축하고 에너지 패러다임 전환을 앞당기는 마중물이 될 것”이라고 말했다.

르베크 CEO는 “HD현대는 세계 최고의 조선사이자 제조 전문성을 갖춘 핵심 공급망 파트너로서, 글로벌 원자력 산업에서 중요한 역할을 할 것”이라며 “이번 협력을 통해 나트륨 원자로 상용화를 가속화하고, 글로벌 시장에서의 새로운 기회를 지속 창출해 나가겠다”고 말했다.

고은결·한영대·양영경 기자