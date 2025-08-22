25일(현지시간) 미국 워싱턴D.C.에서 열리는 한미 정상회담의 주요 의제는 동맹과 통상, 제조업 협력이다. 이재명 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령에게 건넬 선물로 거북선 모형을 검토 중인 것으로 알려졌다. 단순한 기념품이 아니라 양국 조선 협력을 강조하는 상징이라는 평가다. 이번 회담에서는 한국이 제안한 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 구상과 관세 문제가 핵심 의제로 다뤄질 전망이다.

거북선은 임진왜란 당시 조선 수군의 전력을 끌어올린 전쟁 아이콘이다. 이순신 장군 곁에 있던 나대용 장군이 설계·건조해 세계 어디에도 없던 독창적인 디자인과 공격력으로 전력을 강화했다. 선체 위에 쇠못을 박아 적의 승선을 막고, 사방에 포문을 내 어느 방향에서도 화력을 발휘할 수 있게 했다. 선수에 달린 용두는 연막을 뿜어 전장의 시야를 차단했다. 신묘한 형상의 거북선은 위기 속 국운을 바꾼 국난 극복의 상징이었다.

현대 조선업의 출발선에도 거북선은 있었다. 고(故) 정주영 현대그룹 회장은 1971년 울산 미포만 백사장에 조선소를 짓기로 결심하고 영국으로 날아갔다.

그러나 조선소 건설 자금을 요청받은 영국 금융권의 반응은 회의적이었다. 당시 조선업의 불모지인 나라에서 초대형 조선소를 짓겠다는 말은 터무니없는 모험처럼 들렸기 때문이다.

이 때 정주영 회장은 불현듯 주머니에서 종이 한 장을 꺼내들었다. 거북선이 그려진 500원 지폐였다. 정 회장은 “우리는 1500년대에 이미 철갑선을 만들어 일본에 맞선 민족”이라며 ‘우리 현대도 자금만 확보된다면, 훌륭한 조선소와 최고의 만들 수 있다”고 말했다. 온갖 자료보다 강렬한 한 장 짜리 지폐가 마음을 움직여 자금 지원과 추천장을 이끌어냈다. 이후 울산조선소는 1974년 준공과 동시에 초대형 유조선 명명식을 거행하며 세계 조선사의 무대에 올랐다. 거북선이 수백년의 시간을 건너와 현대 조선업의 닻줄을 당겨올린 순간이었다.

반세기가 흘러 거북선은 다시 한 번 국내 조선업의 상징으로 부상하고 있다. 5월 부산에서 열린 국제 해양방위산업전시회(MADEX 2025)에서 HD현대는 나대용 장군과 거북선을 전면에 내세운 영상을 공개했다. 당시 전시에는 14개국 200여개 기업, 30개국 해군 대표단이 참가해 역대 최대 규모였다. 수많은 이들 앞에서 거북선은 조선 기술의 뿌리이자 오늘날 한국의 세계적인 함정 건조 역량을 강조하는 브랜드 코드로 재탄생했다.

이어 올 여름 미 워싱턴의 관심사는 ‘미국의 조선업에 한국이 얼마나 빨리, 얼마나 크게 기여할 수 있느냐’로 모아지고 있다. 중국의 점유율이 급증하는 가운데 미 해군은 노후 함대와 정비 적체에 시달리고 있다. 동맹이자 조선 강국인 한국의 기술력에 대한 기대감이 커질 수밖에 없는 이유다. 한국 역시 MASGA 프로젝트를 통해 미국 내 공급망과 네트워크를 재구축하며 관세 리스크를 협력 카드로 전환하겠다는 계산이다.

거북선이 다시 소환된 이유는 명확하다. 이번 워싱턴 회담에서 한미 조선 협력이 더욱 공고해져야 함을 보여주는 신호이기 때문이다. 그 어느때보다 양국 협력에 대한 기대감이 높아지고 있다. 미 의회에서는 케케묵은 존스법(미국 내 항구간 운영은 미국 제조 선박만 가능) 규제를 완화하려는 움직임까지 감지되고 있다. 상징이 실질적 성과로 이어질 때, 거북선은 또 다시 살아나 이번엔 한국과 미국을 연결하는 든든한 함선이 될 것이다.

고은결 기자