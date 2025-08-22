[헤럴드경제=장연주 기자] 성인 화보 모델들을 성폭행하고 미성년자 성 착취물을 제작한 성인화보 업체 전·현직 대표들이 법정에서 혐의를 전면 부인했다. 이들은 “촬영 컨셉이었다”며 주장했다.

인천지법 부천지원 제2형사부(재판장 류준구)는 지난 21일 아동·청소년 성착취물 제작, 무고 등 혐의로 구속 기소된 성인화보 제작사 전 대표 A씨(50)와 현 대표 B씨(46)에 대한 첫 공개 재판을 열었다.

A씨는 강제추행·피감독자 간음 등 혐의와 관련해서 “사실관계 자체를 다투고 있고 위력이나 위계 행사는 없었다”며 “촬영 컨셉상 한 행동”이라고 주장했다.

또 아동·청소년의 성보호에 관한 법률상 성 착취물 제작 혐의와 관련해서도 “테스트용 영상으로 피해자의 동의를 받아 촬영했다”며 “촬영과정에서 어떤 조건이나 협박도 없었다”고 밝혔다.

B씨는 무고 혐의와 관련해 “(관련 공소사실의) 사실관계 자체를 다투고 있기 때문에 허위 사실로 무고한 것으로 보기 어렵다”며 “허위라고 해도 무고의 고의는 없었다”고 말했다.

앞서 A씨는 2020년 2월부터 2023년 6월까지 경기 부천시 호텔 등지에서 자신의 지위를 이용해 소속 모델 5명과 성관계를 하고 다른 모델 6명을 강제로 추행한 혐의로 기소됐다.

A씨와 B씨는 2023년 1월 ‘성인 화보 테스트’를 명목으로 미성년자 성착취 영상을 촬영하고, 총 11개의 관련 영상을 소지한 혐의도 받고 있다.

B씨는 피소 사실이 언론에 알려지자 범죄를 무마하기 위해 지난 1월 피해자 16명을 경찰에 허위로 고소한 것으로 드러났다.