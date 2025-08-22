[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강동구(구청장 이수희)는 오는 28일부터 30일까지 강동아트센터 대극장 한강에서 ‘청소년교향악축제’를 개최한다고 밝혔다.

올해로 7회를 맞는 이번 축제는 강동구 관내 청소년 오케스트라 11개 팀이 한자리에 모여 그동안 갈고닦은 기량을 선보이는 무대다.

개막공연은 28일 오후 7시, 천동학생오케스트라를 시작으로 구립청소년교향악단이 무대에 오른다. 29일 오후 7시에는 명원오케스트라와 테루아오케스트라의 공연이 진행된다.

마지막 날인 8월 30일 오후 1시에는 클라리넷앙상블아스라이, 소노로윈드앙상블, 쁘띠주니어오케스트라가 순차적으로 공연한다. 같은 날 오후 7시에는 꿈꾸는타악기앙상블, 강동필유스챔버오케스트라, 명성청소년오케스트라, 우리동네꿈나무예술학교오케스트라가 무대에 오른다.

모든 공연은 전석 무료로 진행되며, 4세 이상 누구나 관람할 수 있다. 지정좌석권은 각 공연 1시간 전부터 현장 티켓박스에서 선착순으로 배부된다.

이선영 문화예술과장은 “강동청소년교향악축제는 지역 청소년들이 음악적 기량을 마음껏 펼치고, 서로의 꿈을 응원하는 뜻깊은 무대”라며, “많은 구민의 관심과 참여를 바란다”라고 말했다.