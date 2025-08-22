[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 기술력 있는 유망 중소기업을 발굴·육성을 위해 ‘이노비즈(INNOBIZ)’ 인증 수수료와 상담(멘토링) 지원사업을 진행하고 있다고 22일 밝혔다.

지원 대상은 구로구에 소재지를 둔 업력 3년 이상의 중소기업으로, 최초 1회 인증에 한해 수수료 70만 원을 지원한다. 단, 부가가치세는 기업이 부담해야 한다. 지원 기업은 총 12개 사로, 지난 2월 17일부터 선착순 접수 중이다.

이노비즈(INNOBIZ) 인증은 중소벤처기업부가 기술혁신 역량이 뛰어나고 성장 가능성이 높은 기업에 부여하는 인증이다. 인증을 받으면 금융·세제 우대, 연구개발 지원, 판로 개척 등 다양한 정책적 혜택을 받을 수 있다.

구로구에는 2025년 1월 기준 총 397개의 이노비즈 인증 기업이 있으며, 이는 서울시 전체(3,975개사)의 10%에 해당한다. 이는 서울시 자치구 중 세 번째로 많은 기업 수이며, 그중 소프트웨어·전기·전자 등 정보통신기술(ICT) 분야의 기업이 66%를 차지하고 있다.

구는 이에 발맞춰 이노비즈 인증 수수료를 지원하고, 인증 절차에 어려움을 겪는 기업에는 전문가의 맞춤형 상담(멘토링)을 제공하고 있다.

장인홍 구로구청장은 “이번 사업으로 우수한 기술력을 갖춘 중소기업이 한 단계 더 도약하는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 기업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 위한 다양한 지원 정책을 지속적으로 마련해가겠다”고 말했다.