DBRT 회원 47명 참여…최고위 과정으로 진행 산불 피해 영덕 이재민에 전달…사회공헌 확대

[헤럴드경제=박성준 기자] DB손해보험은 지난달 26일 경기 광주시 DB인재개발원에서 피스윈즈와 함께 재난 피해 지역 공동체 회복을 위한 ‘프로미 화분’을 제작했다고 22일 밝혔다.

피스윈즈는 한국·미국·일본에 사무국을 둔 긴급구호 전문 국제 비정부기구(NGO)로 1996년 이라크 분쟁 긴급구호를 시작으로 전 세계 37개 국가·지역에서 국제개발, 재난대응, 청년육성을 수행하고 있다.

이번 활동은 DB손해보험의 우수영업가족인 DBRT(DB 라운드 테이블) 회원 47명이 참여하는 최고위 과정 ‘DB-MBA 5기’ 프로그램의 하나로 진행됐다. ‘DBRT의 ESG 실천’을 표어로 하는 ESG(환경·사회· 지배구조) 실천 활동이다.

참석자들은 화분에 색을 칠하고 모종을 심으며 이재민을 응원하는 메시지를 적고, 다양한 식물을 심어 ‘희망을 전하는 화분’을 완성했다. 이날 제작된 프로미 화분은 지난 3월 산불로 피해를 보고 임시 컨테이너 거주시설에 거주 중인 경북 영덕군 이재민에게 전달됐다.

DB손보 관계자는 “화분 하나하나에 이재민의 회복을 응원하는 진심이 담겼다”며 “앞으로도 ESG 가치를 실천하며 재난과 위기 속에서 함께하는 기업의 책임을 이어갈 것”이라고 말했다.