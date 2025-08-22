23일 시공사 선정

[헤럴드경제=홍승희 기자] 서울 강남구 개포동에 소재한 개포우성7차아파트 재건축정비사업 시공사 선정을 하루 앞둔 가운데 김보현 대우건설 사장은 “하이엔드 2.0시대의 포문을 여는 리뉴얼 써밋과 함께 개포우성7차를 대한민국 대표 주거 명작으로 만들겠다”는 포부를 밝혔다.

김 사장은 22일 “대우건설은 52년 동안 건설 외길을 걸어오면서 축적한 압도적인 시공능력에 대한민국 주택부문 1위 자리를 굳건히 지키고 있는 건설명가”라며 조합원들에 제안한 모든 약속을 성실이 이행할 것이라고 강조했다.

그는 지난 6월 “개포우성7차가 강남 재건축사업의 게임체인저가 될 수 있도록 최고의 사업조건을 제시해야 한다”며 “대우가 하면 다르다는 점을 보여주고, 이익보다는 조합원의 마음을 얻는데 혼신을 다하겠다”며 수주 의지를 처음 밝혔다.

대우건설이 제안한 단지명은 써밋 프라니티(SUMMIT PRINITY)로, PRINITY는 PRIDE와 INFINITY의 합성어다. 써밋 프라니티는 새로운 써밋의 무한한 가치로 영원한 자부심을 완성하겠다는 대우건설의 의지를 담은 개포우성7차 고유의 단지명이다.

대우건설은 최대 강점인 금융조건을 내세우며 ▷ 필수사업비 금리 CD+0.0% ▷ HUG 보증수수료 부담 ▷ 수요자 금융조달이 아닌, 조합원 분담금 100% 입주 시 납부 (2년씩 최대 6년 유예 가능) ▷ 실착공시 공사비 반영되는 물가 상승 18개월 유예 ▷ 공사비 지급방법은 분양수입금 내 기성불 등의 파격적인 조건을 내세웠다. 여기에 조합계약서 원안 100% 수용 및 책임준공확약서까지 제출했다.

설계에 있어서는 월드클래스 9인의 협업을 통해 단지 고급화를 추구한다. 우선 강남권 하이엔드 재건축의 핵심 기준 중 하나로 평가받고 있는 스카이브리지는 물론, 전 세대가 남향 조망을 누리며 4베이 이상 평면을 갖춘 맞통풍 100%의 평면 설계를 선보인다. 뿐만 아니라 총 1130세대 규모의 대단지를 8개동 2열 배치로 구성해 통경축과 바람길이 열린 쾌적한 단지로 조성할 계획이다.

세대 프라이버시 측면에서도 하이엔드 주거의 본질을 구현하고자 했다. ‘써밋 프라니티’는 모든 세대에 평균 1대 이상의 프라이빗 엘리베이터를 도입해 주거 편의를 극대화했고, 어메니티 공간에 총 14개의 다양한 프라이빗 특화 프로그램을 선보인다. 외부의 시선과 소음을 차단하고 동마다 다른 컨셉을 적용한 프라이빗 정원, 개별 이용이 가능한 프라이빗 GDR룸, 주민들과 접촉을 최소화시킨 프라이빗 사우나, 나만의 작업공간인 1인 스튜디오 외 ▷ 프라이빗 시네마 ▷ 프라이빗 PT룸 ▷ 프라이빗 필라테스 ▷ 프라이빗 개러지(주차공간) 등의 시설을 갖출 예정이다.

집중호우에 의한 침수를 대비한 설계도 강조했다. 대우건설은 단지에 대한 세밀한 분석을 통해 단지 레벨을 최대 4.5m 상향해 전체 단지를 평평한 형태로 조성할 계획이다. 집중 호우시 주변 단지의 빗물이 단지 내로 모이지 않도록 대지 구조를 개선할 예정이며, 경사를 없앰으로써 인근단지로 흘러 내려갈 수 있는 침수피해까지도 최소화하는 설계를 선보인다.