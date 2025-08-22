[헤럴드경제=최은지 기자] 에듀윌은 ‘에너지관리기사’ 자격증 온라인 강의를 내달 3일 공식 론칭한다고 22일 밝혔다. 이번 론칭에 앞서 사전 예약 이벤트도 함께 진행 중이다.

에너지관리기사는 산업 현장에서 에너지 절감과 효율적 관리 업무를 수행할 수 있는 국가기술자격이다. 최근 기술직군을 중심으로 실무 기반 자격증을 보유한 인재를 선호하는 기업이 늘면서, 관련 자격증에 대한 수요가 높아지고 있다. 특히 에너지관리기사는 대기업 및 에너지 관련 공공기관 채용 시 자격 보유자에게 가산점을 부여하거나 우대 조건으로 명시되기도 한다.

에듀윌은 이러한 수요에 대응해 ‘에너지관리기사 합격패스’ 과정을 새롭게 개설했다. 이번 사전 예약 기간에 구매하면 에너지관리기사 전 과정을 기존 수강기간 9개월에 2개월을 추가해 최대 11개월간 무제한 수강할 수 있다. 필기 입문 특강도 무료로 제공해 기초 실력이 부족한 초보자도 학습 진입 장벽을 낮출 수 있도록 구성했다. 강의 론칭을 기념한 경품 이벤트도 함께 진행된다.

에듀윌 관계자는 “에너지관리기사는 실용성과 자격 인지도 모두를 갖춘 자격으로, 이번 강의는 합격 대비와 실무 능력 강화를 동시에 고려한 과정”이라며 “사전예약 기간에 등록하는 것이 수강 기간 혜택과 부가 구성 측면에서 가장 유리하다”고 말했다.

에듀윌은 ‘AI 교육기업’으로의 대전환을 선언하고, 전 세대를 아우르는 AI 학습 생태계 구축에 속도를 내고 있다. ChatGPT 프롬프트, AICE 자격증 등 실생활 기반 교육 콘텐츠를 운영 중이며, 시니어·다문화 계층 및 해외 대학생 대상의 교육 프로그램을 확대하고 있다. 현재 B2B·B2G 협력 문의가 이어지고 있으며, AI 교육의 대중화를 선도하는 플랫폼 기업으로의 도약을 본격화하고 있다.