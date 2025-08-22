지정 대상 검토, 부지 확보, 인허가 등 논의

[헤럴드경제=배문숙 기자]이재명 정부가 인공지능(AI) 등 혁신경제의 기반인 ‘에너지 고속도로’ 건설 실현을 위해 범부처 협의체를 가동했다.

에너지 고속도로는 이재명 대통령의 대선 공약으로, 재생에너지 핵심 클러스터인 호남에서 생산된 전기를 핵심 수요지인 수도권 등 전국에 효율적으로 연결하는 고압직류송전(HVDC)망을 건설하는 정책이다.

산업통상자원부는 22일 정부서울청사에서 이호현 2차관 주재로 ‘전력망 관련 범부처 협의체’ 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

내달 26일 시행될 예정인 ‘국가기간 전력망 확충 특별법’ 이행을 위한 부처 간 협력 강화를 위해 꾸려진 협의체에는 산업부, 기획재정부, 법무부, 국방부, 농림축산식품부, 환경부, 국토교통부, 해양수산부 등 부처 관계자들이 참여했다.

지난달 18일 산업부 전력정책관 내 에너지 고속도로 추진단 설치에 이어 이번 협의체를 추가로 가동함으로써 핵심 국정 과제인 에너지 고속도로의 신속한 실현을 위한 정부 차원의 추진 체계를 마련했다고 산업부는 설명했다.

에너지 고속도로는 2030년대에 서해안을 축으로 하는 에너지 고속도로를 우선 건설하고, 이를 남해안, 동해안으로 넓혀 2040년대에는 전 국토에 U자형 에너지 고속도로를 놓겠다는 것이 이재명 정부의 구상이다.

전력망은 안정적인 재생에너지의 공급과 국가첨단전략산업의 육성을 위한 기간시설로 정부는 전국 산업거점과 재생에너지 등을 연결하는 ‘에너지 고속도로’를 중점 전략과제로 추진하고 있다. 이재명 정부의 청사진을 제시한 국정기획위원회는 지난 13일 대국민보고에서 12대 중점 전략과제로 ‘에너지고속도로를 통해 경제성장과 탄소중립 함께 달성’를 발표했다.

이번 협의체에서는 특별법에 따른 국가기간 전력망 지정 대상을 검토하는 한편, 부지 확보, 인허가, 규제개선, SOC 공동건설 등 관계 부처간 협력과제를 집중 논의했다. 국가기간 전력망 지정 대상은 특별법 제2조에 따르면 국가첨단전략산업 특화단지 전기공급 또는 신재생E‧원자력으로 생산된 전기 공급 등을 위한 345kV이상 송변전 설비 중 전력망 위원회에서 지정된 설비을 지칭한다.

이날 협의체에서 논의된 내용은 다음달 국무총리 주재 제1차 전력망 위원회의 심의‧의결을 거쳐 세부 추진방안을 확정할 계획이다.

이호현 차관은 “국가기간 전력망 확충은 주민, 중앙정부, 지자체, 관계 기관 등 복합적 사안을 풀어내기 위한 상호이해와 소통이 무엇보다 중요하다”며 “국가 핵심 인프라 혁신의 주체로서 책임감을 가지고 국정 과제 이행에 힘을 모아달라”고 당부했다.