[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도와 경주시는 21일 주요 언론인 100여명을 아시아태평양경제협력체(APEC) 준비 현장으로 초청해 APEC 정상회의 현장 준비 상황 설명회를 가졌다.

이날 행사는 경주 힐튼호텔에서 준비 상황 브리핑을 시작으로 정상회의장으로 사용되는 경주화백컨벤션센터, 국내외 홍보를 위한 국제미디어센터, 국립경주박물관에 건립 중인 만찬장, 세일즈 경북 무대를 만들어 줄 경제 전시장, 정상급 숙소인 PRS 방문 순으로 진행됐다.

김학홍 경북도 행정부지사는 브리핑을 통해 기반 시설, 문화 프로그램, 경제 전시장 및 경제 행사, 숙박시설, 수송·교통·의료에 관한 준비 상황 등을 설명 했다.

경북도는 정상회의장, 미디어센터, 만찬장 등 주요 기반 시설이 공정에 따라 순조롭게 진행되고 있으며 9월 중에 모든 시설을 완공하고 한 달여간 예행연습을 실시할 예정이라고 설명했다.

경주화백컨벤션센터에 조성 중인 정상회의장은 현재 공정률 63%로, APEC 정상회의 진행에 적합하도록 전면 리모델링하고 종이 없는 회의를 지향하는 APEC 정신에 따라 첨단 LED 영상, 빔 프로젝트, 음향 장비 등의 설치를 통해 품격 있는 회의 공간으로 탈바꿈할 예정이다.

경주화백컨벤션센터 야외부지에 조성 중인 국제미디어센터는 현재 공정률 74%로, 국내외 언론인에게 대한민국과 경주의 모습이 전 세계로 전해지는 만큼 최상의 서비스 제공으로 세계 언론인들에게 감동을 주고 대한민국을 세계에 알릴 수 있는 홍보의 장으로 활용된다.

정상회의장과 국제미디어센터에는 가장 빠르고 보안이 강화된 최첨단 무선 와이파이(wifi-7) 환경을 제공해 인터넷 강국인 우리나라의 위상을 드높인다.

국립경주박물관 마당에 조성되는 만찬장은 현재 공정률 63%로, 성덕대왕 신종과 함께 미디어 아트와 K-POP 공연 등을 통해 대한민국 문화의 힘을 보여 줄 수 있는 공간으로 꾸미고 경북 경주만의 한국적 미를 살려, 세계 정상들과 세계인들에게 한국문화의 진수를 선보인다.

또 엑스포공원 광장에 경제 전시장의 현재 공정률은 75%로, 5개 콘텐츠(대한민국 산업역사관, 첨단미래산업관, 경북강소기업관, 5韓하우스)로 구성한다.

더불어 35개의 PRS(정상급 숙소)의 현재 공정률은 85%로, 9월 중에는 모든 PRS 시설의 개보수가 완료될 예정이다.

수송·교통 부문에서는 김해공항과 경주역을 수송 거점으로 지정된다. 참가자 숙소와 수송 거점 간 27개 노선에 1시간 간격의 셔틀버스를 운행하고, 지역내에서는 30분 단위로 셔틀버스를 운행함으로써 참가자들의 이동 편의를 지원한다.

이와함께 정상 숙소, 회의장 등에 구급 차량 50대를 배치하고 이송 시간이 50% 단축되는 긴급차량 우선 신호시스템을 구축한다. 의료 헬기 2대, 예비 헬기 3대를 배치해 응급 상황에도 대처할 계획이다.

주낙영 경주시장은 “APEC 준비를 위해 경주시민은 누구보다 뜨거운 여름을 보내고 있다“며 ”친절·미소·청결로 대표되는 K-MISO CITY 프로젝트를 통해 경주를 글로벌 10대 관광지로 만들겠다”고 밝혔다.

김학홍 경북도 행정부지사는 “이제 기반 시설 준비는 마무리 단계이고 세부 프로그램도 준비를 마치고 있다“며 ”성공적인 행사 운영으로 역사에 두고두고 기억되는 경북 경주 APEC이 되도록 최선을 다해 준비하겠다”고 말했다.