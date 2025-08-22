[헤럴드경제=김광우 기자] “한국에서 물이 부족할 줄은 몰랐다”

재난이 끊이지 않는 여름. 기후변화로 사상 최악의 폭우와 폭염이 휩쓸고 지나간 가운데, 강원도에서는 사상 초유의 ‘가뭄’ 사태까지 벌어졌다.

심지어 마실 물까지 모자란 상황. 비마저 감감무소식인 가운데, 공공기관 직원들이 나서 하늘에 비를 바라는 ‘기우제’를 지내는 지경이다.

문제는 이같은 재난들이 각각의 연결고리가 돼 또 다른 재난을 부르고 있다는 것. 이른바 ‘연쇄재난’이다.

실제 올여름 이어진 역대급 폭염은 극단적인 가뭄을 유발했고, 가뭄은 다시금 대형산불의 위험성을 키우고 있다. 이번 가뭄 사태를 단순 ‘이상현상’으로 치부할 수 없는 이유다.

지난 20일 강원도 강릉시에서는 사상 초유의 제한급수가 시행됐다. 생활용수를 공급하는 오봉저수지의 저수율이 역대 최저치인 21.8%까지 떨어지며, 수도계량기를 50% 잠갔다. 당장 가정에서 사용하는 물까지 사용 용량을 제한한 셈이다.

가정 생활용수까지 공급이 제한된 것은 사상 초유의 일. 하지만 가뭄 상황을 해소할 만한 비 예보는 좀처럼 나타나지 않고 있다. 강릉시는 향후 저수율이 15%까지 내려갈 경우, 가정용 생활용수 계량기를 75% 잠그는 방안까지 검토하고 있다.

강릉시에 돌연 ‘가뭄’이 나타난 것은 평년 대비 절반가량 줄어든 강수량 때문. 여름철 전국이 폭우로 신음하는 동안에도, 강릉시에는 비가 내리지 않았다.

여기다 폭염까지 더해지며 빠른 속도로 물이 말랐다. 실제 최근 6개월 강릉의 누적 강수량은 386.9㎜로 평년(751.6㎜)의 절반에 그쳤다. 이 와중에 이날 강릉의 낮 최고 기온은 35도까지 오를 것으로 예보됐다. 폭염에 따른 물 증발이 지속될 수 있다는 것.

이번 가뭄 사태는 새로 등장한 가뭄의 유형인 ‘돌발가뭄’에 해당한다. 일반적인 가뭄은 장기간에 걸친 강수량 감소를 원인으로 해 나타난다. 하지만 돌발 가뭄은 수주에서 수개월간 평년보다 비가 적게 내린 상태에서, 거센 폭염으로 수분 증발이 촉진되며 발생한다.

기상청에 따르면 지난 7월 강릉의 폭염 일수는 17일로, 연일 무더위가 지속됐다. 지난 27일에는 강릉 일부 지역의 온도가 38.2도까지 치솟았다. 이에 저수지의 증발 속도는 가속화됐고, 빠른 속도로 가뭄이 진행됐다.

돌발가뭄의 등장한 이유는 기후변화. 기온 상승으로 폭염 일수가 늘어나며, 빠른 속도의 가뭄 빈도가 늘어난다는 게 전문가들의 분석이다. 특히 여름 장마철에 비가 내리지 않는 ‘마른장마’와 일부 지역에 국지적으로 내리는 집중호우가 겹치며, 돌발가뭄 가능성은 더 커진다.

전남대학교 지구환경과학부 연구팀에 따르면 1992년부터 2020년까지 여름철 돌발가뭄 발생 횟수는 총 52건으로, 강수 부족에 따른 가뭄(9.1회)에 비해 5배 많이 발생한 것으로 나타났다. 특히 2010년 이후 돌발가뭄의 발생 횟수와 지속 기간 모두 뚜렷하게 증가하는 경향을 보였다.

쉽게 말해, 기후변화로 인해 폭염이 거세지고, 이어서 돌발가뭄까지 빈번해지고 있다는 것. 이같은 경향은 향후에도 지속될 것으로 보인다. IPCC 시나리오에 따르면 2100년까지 연평균 폭염 일수는 현재의 2.7배에서 많게는 8.3배까지 증가할 것으로 예측된다.

가장 큰 문제는 가뭄으로 인한 산불 위험. 산림이 건조해질수록, 산불의 확산력은 향상된다. 그간 여름철은 높은 강수량으로 인해, 비교적 산불 위험에서 안전한 시기로 분류됐다. 하지만 여름철 ‘돌발가뭄’이 빈번해지며, 이마저도 안심할 수 없는 상황에 처했다.

실제 국립재난안전연구원이 발표한 ‘돌발가뭄으로 인한 여름 산불’ 보고서에 따르면 우리나라의 연중 여름철 산불 발생 건수는 2003~2012년 4.1%에서 2013년~2022년 9.2%로 두 배 이상 증가했다. 아울러 국내 여름철 돌발가뭄 발생 횟수와 여름철 산불 발생 건수가 비슷한 경향성을 가지고 증가했다.

대형 산불도 예외가 아니다. 지난 2022년 5월 시작된 밀양 산불은 역사상 처음 기록된 여름철 대형산불이다. 축구장 1000개 면적의 임야와 건축물 6개동 등이 소실되는 피해를 입힌 결과다. 당시 5월 밀양시 강수량은 평년(106.7㎜)의 3% 수준에 불과했다. 극심한 돌발가뭄 상황이 산불을 확산시킨 셈이다.

폭염(기온 상승)→가뭄→산불로 이어지는 재난의 연결고리를 당장 해소할 수 있는 방법은 없다. 인간활동으로 인한 탄소배출이 지속되며, 기후변화 또한 빠르게 진행되고 있기 때문. 이에 변화하는 가뭄 형태를 규정하고, 이에 맞는 대비책을 정비해 피해 규모를 최소화해야 한다는 조언이 이어진다.

정해수 넥스트 연구원은 “돌발가뭄 피해는 농업 및 생활용수 전반에서 이미 발생하고 있었으며, 발생 빈도와 강도는 지속해서 증가할 전망”이라며 “현재 예·경보 시스템과 장기 강수량을 고려하는 가뭄지수는 돌발가뭄을 감지하기에 부적합하며, 고온과 증발산 영향을 충분히 고려하지 못하고 있다”고 지적했다.