통합거래액 13조원 돌파…해외 비중 91% 2년 새 매출 2.7배 상승·조정 EBITDA 흑전 데이터·서비스형소프트웨어 사업 중심 성장

[헤럴드경제=권제인 기자] 글로벌 트래블 테크 기업 야놀자의 엔터프라이즈 솔루션 부문 야놀자클라우드가 올해 상반기 글로벌 통합거래액 13조8000억원을 돌파했다. 이는 2023년 상반기 1조3000천억 원 대비 2년 만에 약 10배 이상 성장한 수치다.

해외 거래 비중은 91%에 달했으며, 전 지역에서 고른 성장세를 보였다. 유럽·중동(EMEA) 지역은 전년 동기 대비 96% 증가해 6조4000원을 달성했고, 미국·남미(NA·LATAM) 지역도 105% 성장해 4조2000원을 돌파했다. 한국을 제외한 아시아 지역 또한 전년 대비 약 129% 증가해 2조원 규모로 확대됐다.

재무 성과 역시 크게 개선됐다. 올해 매출은 1588억 원으로 2023년 상반기 593억원 대비 2.7배 확대됐다. 조정 상각전영업이익(EBITDA)는 2년 전 -88억 원에서 388억 원으로 전환, 476억 원 개선됐다. 조정 EBITDA 마진율은 24.4%를 기록해, 단순 외형 확대를 넘어 수익성 중심의 구조 전환을 보여줬다.

야놀자클라우드는 데이터·서비스형소프트웨어(Data·SaaS) 사업 중심의 포트폴리오 변화가 고성장을 이끌었다고 설명했다. 야놀자클라우드의 인공지능(AI) 기반 데이터 및 호스피탈리티 솔루션(이하 Data·SaaS) 사업의 매출은 전년 대비 92% 성장해, 올 상반기 Data·SaaS의 매출 비중은 27%에 달하게 되었다. 조정 EBITDA 비중 역시 35%까지 확대하며 높은 수익성의 핵심 동력으로 자리매김했다.

야놀자클라우드는 앞으로도 AI 데이터 역량을 지속 강화하여 글로벌 트래블 테크 리더로서 Data·SaaS 기술을 고도화하고, 글로벌 엔터프라이즈 고객 기반도 더욱 넓혀 성장세를 가속할 전망이다.

김종윤 야놀자클라우드 대표는 “야놀자클라우드는 여행 산업 특화 버티컬 AI 기업으로서 독보적인 Data·SaaS 역량을 쌓아왔고 높은 성장성과 글로벌 확장을 통해 이를 실적으로 현실화하고 있다”며 “앞으로도 글로벌 데이터 인프라를 강화하고 호텔 운영 자동화(Full Self Operation) 및 고객 맞춤형 개인화 기술까지 구현해 글로벌 트래블 테크 시장에서 경쟁력을 한층 더 높여 나갈 것”이라고 말했다.