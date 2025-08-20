李대통령 민주당 지도부 초청 만찬 박수현 민주당 수석대변인 서면브리핑 “당정대, 이견 없이 檢개혁 추진 확인”

[헤럴드경제=안대용 기자] 이재명 대통령과 더불어민주당 지도부의 20일 만찬에서 검찰개혁에 관한 논의가 이루어졌다. 당·정·대는 수사-기소 분리 원칙을 추석 전까지 법안에 담기로 뜻을 모으고, 검찰개혁을 이견 없이 추진하기로 했다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 오후 서면브리핑을 통해 “오늘 환담에서는 검찰개혁에 대한 논의도 있었다”며 이 같은 내용을 밝혔다.

박 수석대변인은 “당·정·대는 이견 없이, 그리고 흔들림 없이 검찰개혁을 추진할 것을 분명하게 확인했다”며 “수사-기소 분리 대원칙을 추석 전까지 정부조직법 개정안에 담기로 했다”고 전했다. 그러면서 “이후 후속조치는 정부가 만반의 준비를 거쳐 계속 추진해 나가기로 했다”고 덧붙였다.

정청래 민주당 대표는 이러한 확인에 대해 “대통령께 감사드린다”고 했고, 김병기 원내대표는 “수사-기소 분리 자체가 대변혁”이라 말했다고 박 수석대변인은 전했다.

박 수석대변인은 이날 만찬과 관련해 “오늘 오후 6시 30분 정청래 당대표와 지도부는 이재명 대통령의 초청으로 상견례를 겸한 만찬을 갖고 2시간 넘는 환담을 나누었다”고 설명했다.

이 자리에서 이 대통령은 “정청래 당대표의 당선과 지도부 구성을 축하드린다. 당과 정부가 원팀으로 협력관계를 유지하면서 국민께서 새 정부의 효능감을 느끼시도록 하자”며 “말보다 결과로 책임지는 자세가 중요하다. 국민께서 내 삶이 바뀌고 있다는 체감을 하실 수 있도록 혼신의 노력 다하자”라고 격려와 당부를 건넸다고 박 수석대변인은 전했다.

정 대표는 “정상외교를 준비하시는 바쁘신 중에도 초대해 격려해 주셔서 감사드린다. 집권여당으로서 책임지고 성과를 냄으로써 이재명 정부의 성공을 당이 뒷받침하도록 혼신의 노력을 다하겠다”며 “당·정·대가 한 몸처럼 움직이도록 하자”라고 화답했다고 한다.

민주당에 따르면 이날 만찬에는 대통령실에서 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장, 우상호 정무수석, 김병욱 정무비서관이 배석했다.

민주당에서는 정 대표와 김병기 원내대표를 비롯해 전현희·한준호·김병주·이언주·황명선·서삼석 최고위원, 한정애 정책위의장, 조승래 사무총장, 이해식 전략기획위원장, 임호선 수석사무부총장, 문정복 조직부총장, 차지호 미래전략사무부총장, 한민수 비서실장, 김영환 정무실장, 임오경 민원정책실장, 박수현 수석대변인이 배석했다.