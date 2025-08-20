온열질환자 수 지난해 전체 규모 넘어 강릉시, 사상 초유의 ‘제한 급수’ 돌입

[헤럴드경제=박로명 기자] 절기상 더위가 가시고 가을을 맞이한다는 처서(8월 23일경)가 다가오고 있지만 무더위는 좀처럼 누그러들 기미를 보이지 않는다.

잠시 주춤하던 폭염 피해는 집중 호우 이후 다시 30도를 웃도는 무더위가 지속되면서 전국 곳곳에서 발생하고 있다.

강원 동해안은 예년에 비해 강수량도 부족해 가뭄이 심각한 가운데 ‘극한 가뭄’을 겪고 있는 강릉시는 사상 초유의 ‘제한 급수’까지 돌입했다.

무더위 속 온열질환자 3700여명 육박

20일 질병관리청 통계에 따르면 지난 5월 15일부터 전날까지 전국 500여곳 응급실을 찾은 온열질환자 수는 3763명이다. 이중 온열질환으로 숨진 것으로 추정되는 인원도 23명에 달한다.

올해 온열질환자 수는 지난해 감시 기간(5월 20일∼9월 30일) 발생한 전체 온열질환자 수를 이미 넘어섰다. 지난해 감시 기간에는 총 3704명의 온열질환자가 발생했으며, 온열질환 추정 사망자 수는 34명이다.

올해 온열질환자 수는 2011년 감시체계를 가동한 이래 2018년 4526명에 이어 역대 두 번째다. 이달 초∼중순 무더위가 잠시 주춤하고, 중부 지방을 중심으로 집중 호우까지 내리며 온열질환자 수는 잠시 감소하다가 최근 다시 증가하고 있다.

하루 평균 온열질환자 수는 7월 마지막 주(7월 27일∼8월 2일) 115명에 육박했으나 이달 초중순(8월 3∼16일) 33명까지 뚝 떨어졌다. 이후 불볕더위가 이어지면서 이번 주(8월 17∼19일)는 하루 평균 39명이 온열질환을 겪었다.

다시 숨 막히는 폭염…사람도, 가축도 ‘헉헉’

전국 곳곳에서 야외 활동 중 온열질환 사고가 잇따라 발생하고 있다. 20일 낮 12시 38분께 강원 양양군에서 60대 남성이 뙤약볕에서 작업하다 경련, 마비 증세를 보여 소방 당국이 병원으로 이송했다.

전날 오후 5시 11분께는 춘천에서 40대 외국인 작업자가 등 근육 경련과 옆구리 통증을 호소해 병원 치료를 받았다.

지난 17일 오전 11시 38분 강릉 한 식당에서는 20대 여성이 줄을 서 대기하던 중 열경련을 호소해 병원으로 옮겨졌다.

앞서 지난 16일 낮 12시 57분에는 속초 설악산에 오른 50대 여성이 온열질환을 호소한다는 119 신고가 들어오기도 했지만 회복하면서 병원으로 옮겨지지는 않았다.

이날 오전 10시 27분께 충남 홍성 홍성읍 오관리 한 가정집에서는 “어제 바깥에서 일을 했는데 새벽부터 구토 증상이 계속된다”는 신고가 접수돼 50대 남성이 열탈진으로 병원으로 옮겨졌다.

강릉시, 사상 초유의 ‘제한 급수’

극심한 가뭄으로 식수난까지 겪고 있는 강릉시는 이날부터 계량기 50%를 잠그는 제한 급수에 들어간다.

강릉지역에 생활용수를 공급하는 수원인 오봉저수지 저수율은 연일 역대 최저치를 경신하며 이날 기준 21.3%까지 떨어졌다. 이에 이날 오전부터 저수지 아래 남대천의 물을 오봉저수지로 관을 통해 끌어 올리기 위해 남대천에서 용수 확보 작업을 했다.

시는 앞으로 저수율이 15% 이하로 떨어지면 계량기 75% 잠금으로 전환하고 0% 이하이면 가구당 하루 2ℓ 생수 배부, 전 지역 운반급수를 시행할 계획이다.

타 지자체에서도 도움의 손길이 이어지고 있다. 서울시는 극심한 가뭄으로 식수난을 겪는 강릉시에 ‘병물 아리수’ 8400병을 긴급 지원하기로 했다. 앞서 속초시도 지난 14일 생수 3만병을 강릉시에 전달했다. 시는 중장기 대책을 통해 생활용수 확보에 사활을 걸고 있다.

이날 강릉 성산면 산북리 구산농보 생활용수 확보사업 공사 현장을 살펴본 김홍규 시장은 “유례없는 가뭄 상황에서 시민 불편을 최소화하기 위해 이른 시일 내 공사를 마무리하겠다”며 “이달 말부터는 (구산농보를) 생활용수로 전환해 공급할 수 있도록 전력을 다하겠다”고 말했다.