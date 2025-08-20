독립형 탱크 친환경 선박 핵심 기자재 IMO 환경 규제 강화로 수요 증가

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양이 두산에너빌리티의 베트남 법인 ‘두산에너빌리티베트남(이하 두산비나)’을 인수한다.

HD한국조선해양은 20일 두산에너빌리티와 두산비나 주식 매매계약을 체결했다고 밝혔다. HD한국조선해양이 두산에너빌리티가 보유하고 있는 두산비나 주식 전량을 인수하는 형태다. 총 거래금액은 약 2900억원이다.

두산비나는 베트남 중부 다낭에서 남쪽으로 120km 떨어진 곳에 위치해 있다. 2006년 설립돼 화력발전 보일러, 항만 크레인, 액화천연가스(LNG) 플랜트 모듈을 생산해왔다.

HD한국조선해양은 두산비나를 독립형 탱크 제작 기지 및 아시아 지역 내 항만 크레인 사업을 위한 거점으로 활용한다는 방침이다. 두산비나가 기존에 영위하던 사업은 계속 유지한다.

독립형 탱크는 LNG추진선, 액화석유가스(LPG)운반선, 암모니아운반선, 액화이산화탄소운반선 등 친환경 선박의 핵심 기자재이다. 최근 국제해사기구(IMO) 환경 규제 강화로 수요가 지속 증가하고 있다.

HD한국조선해양 관계자는 “이번 딜은 양사의 이해관계가 충족한 가운데 정부의 협조와 지원이 뒷받침돼 이뤄질 수 있었다”며 “친환경 기자재 생산 능력이 확충된 만큼 글로벌 경쟁력을 갖춘 친환경 선박 라인업을 확대해 수익성을 극대화할 계획”이라고 말했다.

한편, 두산에너빌리티는 이번 매각과 별개로 본사 차원에서 베트남 사업을 지속 추진한다는 방침이다. 지난 6월 오몬4 가스복합발전 건설공사를 신규 수주한 바 있다. 두산에너빌리티 관계자는 “앞으로도 베트남 프로젝트에 적극 참여해 현지 에너지 안보 강화에 기여할 계획”이라고 말했다.