[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시가 중소기업의 경영안정과 경쟁력을 강화하기 위해 중소기업 지원책을 마련했다.

추경을 통해 ‘장기 재직 근로자 지원’ 및 ‘수출항만선적비 지원’ 등 신규 지원사업을 확대하고 기존의 중소기업 이자지원 예산도 대폭 증액하는 등 3개 분야이다.

순천시는 중소기업 장기재직자의 사기진작과 안정적 고용유지를 위한 복지사업으로 전남 최초 ‘장기 재직근로자 지원사업’을 올 하반기 처음으로 시행한다.

이번 사업은 지역 중소 제조업체에 3년 이상 재직 중인 순천시민을 대상으로, 1인당 50만 원의 복지 지원금을 제공하며 기업당 최대 4인까지 신청 가능하다.

수출 중소기업의 물류 부담 완화를 위한 ‘수출기업 항만 선적비 지원사업’은 수출항만을 이용해 해외로 제품을 선적하는 지역 중소 제조업체를 대상으로 기업당 최대 300만 원까지 지원한다.

지원 대상은 순천시에 본사와 공장을 모두 둔 중소 제조업체 중 수출 실적이 있는 기업이며, 총 50개 사를 선정해 집중적으로 지원할 계획이다.

고물가, 고금리, 고환율 경제 삼중고와 미국발 관세정책에 따른 어려움을 겪는 중소기업 지원을 확대하기 위해 기존 중소기업 융자 이자 지원사업 예산을 7억 원에서 10억 원으로 확대·강화했다.

지원 대상은 순천에 본사와 사업장을 두고 있으며, 2년 이상 정상 가동 중인 중소기업이고 기업당 최대 5억 원 이내의 융자금에 대해 연 4%의 이자(우대 4.5%)를 지원받을 수 있다.

노관규 시장은 “앞으로도 기업과 근로자가 체감할 수 있는 다양한 정책을 발굴해 중소기업이 지역경제의 버팀목으로 더욱 뿌리내릴 수 있도록 행정적 뒷받침을 아끼지 않겠다”고 말했다.