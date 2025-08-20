“9월 3일 행사에 우 의장 공식 초청”

“참석 여부는 결론 나오는대로 공지”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 국회의장실은 20일 “우원식 국회의장은 오는 9월 3일 중국 전승절 행사에 중국 정부의 공식 초청을 받았다”고 밝혔다.

국회의장 공보수석실은 이날 오후 공지를 통해 이같이 전하면서 “중국 측의 전승절 행사 초청과 관련해 우 의장의 참석 여부 등에 대해 결론 나오는대로 공지하겠다”고 알렸다.


