“두 눈을 의심했다” 대낮, 서울 도심에 출몰 ‘경악’…갈수록 늘어난다 [지구, 뭐래?]

[헤럴드경제=김광우 기자] “대낮에 돌아다니는 건 처음 봤다” 서울 마포구에 거주하는 김모(30) 씨. 그는 요즘 집 주변에 출몰하는 ‘쥐’ 때문에 골머리를 앓고 있다. 처음에는 늦은 밤, 집 주변 화단에서 움직임이 느껴지는 정도였다. 하지만 대낮에도 쥐들이 한데 모여 움직이는 모습을 포착했다. 지난 주말에는 집 앞 도로 한가운데, 쥐 두 마리가 같이 죽어 있는 장면도 맞닥뜨렸다. 그는 “10년 넘게 서울에 살면서 쥐를 본 기억이 없었는데, 갑자기 자주 보여 당황스럽다”며 “모습이 징그럽기도 하고, 혹시나 병을 옮기지는 않을지 걱정된다”고 토로했다. 일부 우려가 아니다. 우리나라 도심에서 좀처럼 보기 힘들었던 ‘쥐’ 출몰이 잦아지고 있다. 주요 원인 중 하나로 지적되고 있는 건 ‘기후변화’. 기온 상승으로 인해 쥐의 겨울철 생존력이 올라간 데다, 번식 기간도 늘어났기 때문. 심지어 이같은 현상은 전 세계 주요 도시들에서 공통적으로 나타나고 있다. 이에 쥐를 매개체로 옮기는 치명적인