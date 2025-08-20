입학과 동시에 취업 확정 · 교육과 동시에 실무투입

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 구미대학교는 20일 교내 성실관 시청각실에서 ‘2025학년도 조기취업형계약학과 제3회 학위수여식’을 개최하고, 59명의 졸업생을 배출했다.

이날 학위수여식에서 설재현(헤어뷰티디자인과)학생이 재단이사장상, 김유리(게임콘텐츠스쿨)학생이 최우수상, 임재성(스마트팩토리과), 박소윤(게임콘텐츠스쿨), 윤효은(AI의료뷰티맞춤화장품과), 김민재(헤어뷰티디자인과), 권인애(스마트비즈니스융합과)학생이 우수상을 수상했다.

이와 함께 ▲박혜빈(게임콘텐츠스쿨)학생은 경북테크노파크원장 표창 ▲유수경(게임콘텐츠스쿨) 학생은 경북게임콘텐츠산업협회장 표창 ▲임윤이(AI의료뷰티맞춤화장품과) 학생은 한국피부미용사회중앙회장 표창 ▲이정하(헤어뷰티디자인과)학생은 국제아로마연구학회장 표창을 받았다.

또 ▲심동영(스마트비즈니스융합과)학생은 구미세무서장 표창 ▲김현아(스마트비즈니스융합과)학생은 김천세무서장 표창을 각각 수상하며 학업과 현장실무에서의 성과를 인정받았다.

조기취업형계약학과는 입학과 동시에 취업이 확정되며, 2학년부터 직장인 신분으로 일과 학업을 병행한다. 이 과정을 통해 2년제 학위 과정을 1년 6개월 만에 마치고 전문학사 학위를 취득하게 된다.

또한 1학년 등록금 전액 국비 지원, 취업장려금 400만원 지급, 2학년 등록금 50% 장학금 지원(협약기업, 학교 분담)등 다양한 혜택이 제공 된다

이승환 총장은 “조기취업형계약학과는 신성장산업 맞춤형 스마트 인력과 지역특화사업에 필요한 전문 인력을 양성하는 제도”라며 “군 복무 이후나 대학 졸업 이후 조기취업형계약학과에 재입학을 희망하는 사례가 늘고 있는 만큼 앞으로 더 많은 우수 인재를 길러내겠다”고 강조했다.

한편 구미대 조기취업형계약학과는 2026학년도에 AI뷰티클러스터과, 스마트비즈니스융합과에서 신입생을 모집한다.