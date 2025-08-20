단속 실적보다는 현장 경찰관 안전 우선 “음주운전 단속 현장은 천천히 지나야”

[헤럴드경제=김아린 기자] “음주운전 적발을 피하려는 운전자와 실랑이를 벌이다 경찰관이 다치는 일이 끊이지 않고 있습니다.”

경찰청은 최근 전국 경찰서에 강화된 음주운전 단속 매뉴얼을 배포했다. 음주운전 단속시 도로 정체 유발 구간을 조성해 경찰관의 안전을 최대한 확보하는 내용이 담겼다. 실적보다는 사고 예방으로 음주운전 단속의 우선순위를 전환하는 것이 골자다.

더불어 경찰청은 전국 시·도경찰청과 259곳 경찰서 교통 주무계·과장을 대상으로 화상회의를 열어 ‘실적 위주의 음주단속에서 사고 예방 음주단속으로 전환’을 요청했다. 경찰청의 매뉴얼에는 ▷3차로 이상 대로변 위주로 단속하고 ▷순찰차를 활용해 안전 공간을 확보한 단속 구역을 설정하도록 돼 있다.

경찰관들은 다칠 위험을 감수하며 도로 위에서 단속 근무를 선다. 경찰에 따르면 최근 5년간 연평균 20여명의 경찰관이 음주운전 단속을 펼치던 중 도주 차량 등에 다쳤다. 지구대나 파출소 단위에서 발생하는 단속 경찰관 부상은 제외한 숫자여서 실제로 단속 근무 중에 다치는 사례는 더 많을 것으로 보인다.

지난 5월 11일 경기 의정부시에서 40대 운전자가 음주 측정을 거부한 채 단속 현장을 벗어나면서 경찰관을 차로 치고 달아났다. 차량을 버리고 근처 골목길에 숨어있다 붙잡힌 이 운전자는 혈중알코올농도 상태가 면허 정지 수준이었던 것으로 나타났다. 차에 치인 경찰관은 허리와 어깨를 크게 다쳐 재활 치료를 받고 있다.

지난 달 28일 부산 서구에서 50대 운전자가 음주운전 단속을 벌이던 경찰관을 차량에 매단 채 10m 가량을 내달렸다. 도주한 운전자는 다음 날 아침 국밥집에서 결국 체포됐지만 이 사고로 경찰관은 무릎이 골절되는 등 전치 6주를 진단 받고 아직 입원 중이다.

경찰은 의정부와 부산 사건의 운전자를 각각 특수공무집행방해 치상 혐의로 검찰에 송치했다. 이처럼 단속을 고의로 피하는 운전자로 인해 다치는 사고도 있지만 하차한 경찰관이 단속 대상 운전자의 단순 운전 미숙 등으로도 다치기도한다.

단속 현장을 통과하는 차량이 낮은 속도로 운행하게 해서 만약 사고가 나더라도 경찰관의 피해를 최대한 줄이겠다는 것이 최근에 개선된 경찰 메뉴얼의 접근이다.

지연환 경찰청 교통안전계장은 “단속 경찰관들을 보호하기 위해 도로 정체를 유발해서 안전을 확보하도록 하고 있다”며 “도로 위에서 모두의 안전을 위해 필수적인 단속 활동인 만큼 불편하더라도 시민분들도 단속 현장에서 서행에 협조를 부탁드린다”고 당부했다.