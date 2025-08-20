“韓, 尹부부와 추종세력 작당에 놀아나” “이상민은 모진놈 옆에서 벼락맞은 격”

[헤럴드경제=강문규 기자] 홍준표 전 대구시장은 내란특검이 추가 소환 조사를 예고한 한덕수 전 국무총리에 대해 “허욕에 들떠 대통령이 되겠다고 허망한 꿈을 꾼 결과가 이렇게 될거라고 예견하지 못했던가?”라고 19일 비판했다.

홍 전 시장은 자신의 페이스북을 통해 “(한 전 총리가) 대통령 직무대행을 하면서 대선을 중립적인 입장에서 관리 하는게 50여년 관료생활을 아름답게 끝낼수 있을 거라고 누차 경고했다”고 말했다.

홍 전 시장은 “윤석열 전 대통령 부부, 그 추종세력들이 작당하고 일부 보수 언론들의 부추김에 놀아났다”며 “본래 한덕수라는 사람은 사려 깊고 신중한 사람이었는데 끝까지 수분(守分)했으면 좋았을 것을 참 아까운 사람이 나라 망치고 보수세력 망치고 당 망치고 저렇게 인생을 끝내는구나 하는 아쉬움이 남는다”고 밝혔다.

홍 전 시장은 이상민 전 행정안전부 장관에 대해서도 날선 비난을 이어갔다. 그는 “이태원 참사 때 경찰청장과 이 장관이 물러나야 한다고 공개적으로 퇴진하라고 했었는데 그 말 듣지 않고 뭉개고 있다가 내란 연루로 구속까지 되는 수모를 당했다”면서 “이 장관은 참 합리적이고 점잖은 사람인데 모진 놈 옆에 있다가 벼락 맞은 격이 돼 버렸다”고 했다.

이어 “하기야 초상집 상주라도 하겠다고 윤통처럼 속옷 차림으로 쇼하는 사람도 있으니 더 할 말 없지만”이라고 말했다.