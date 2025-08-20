[헤럴드경제=나은정 기자] 19년 전 실종된 전북대 수의대생 이윤희(당시 29세)씨의 아버지와 이 사건에 관한 영상을 여러 차례 게시한 유튜버가 스토킹 잠정조치를 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.

20일 법조계에 따르면 전주지법 형사1단독(황지애 부장판사)은 지난 4월 이씨의 아버지와 유튜버에게 A씨에 대한 스토킹 잠정조치 2호 결정을 내렸다. 잠정조치 2호는 피해자의 주거지, 직장, 그 밖의 일상적인 생활 장소에서 100ｍ 이내에 접근하지 못하도록 막는 처분이다.

A씨는 이씨의 전북대 수의학과 동기로, 최근 이씨의 등신대를 훼손한 혐의(재물손괴)로 검찰에 넘겨져 조사를 받고 있다.

A씨의 법률대리인은 “A씨는 실종사건 직후 이씨 부친을 도와 실종자를 찾는 전단을 배포하기도 했다”며 “그런데 윤희씨 부친과 유튜버는 오랜 시간이 지나 갑자기 A씨를 범인으로 의심하면서 직장 주변에 이러한 내용의 현수막을 게시했다”고 설명했다.

이어 “이씨 부친과 유튜버는 법원의 스토킹 잠정조치를 위반해 A씨의 집 주변과 가족의 출퇴근 동선에 등신대를 설치했다”면서 “이 등신대는 단순한 사진이 아니라 ‘A씨가 실종사건의 범인’이라는 취지의 내용이 담긴 유튜브 동영상 링크가 기재돼 있었다”고 억울함을 호소했다.

A씨 역시 재물손괴 혐의로 경찰 조사를 받는 과정에서 “나를 실종사건의 범인으로 모는 게 화가 났다”고 진술했으며, “이번 일로 너무 충격을 받아서 힘들다”는 심경을 밝힌 것으로 전해졌다.

이씨는 2006년 6월 5일, 전북대 수의학과 교수 및 학과 동료 40여 명과 전주 한 식당에서 종강 모임을 가진 뒤 다음일 새벽 2시 30분쯤 1.5km 떨어진 원룸으로 귀가했으나 이후 실종됐다.

당시 경찰은 실종 사건 현장을 보존하지 않은 상태에서 이씨의 친구들이 원룸을 치우는 것을 내버려 뒀고, 사건 일주일 뒤에는 누군가 이씨의 컴퓨터에 접속했는데도 이를 밝혀내지 못했다.

경찰의 초동수사 부실로 이씨의 부모는 지난 19년간 딸을 찾아 헤맸지만 딸의 생사도 확인하지 못하고 있다. 이에 지난 5월, 전주 지역 도로 등에 딸의 행방을 찾기 위한 등신대 6개를 설치했는데, 일부는 A씨 출근길과 집 주변 등에 세운 것으로 파악됐다.

이씨 가족은 실종 초기부터 A씨의 행적을 거론하며 사건 연관성을 의심해왔고, 이에 A씨는 이씨 아버지와 유튜버를 명예훼손 등의 혐의로 고소한 상태다.