한은, 2분기 국제투자대조표 대외투자 2.7조…‘역대 최대’

[헤럴드경제=홍태화 기자] 거주자 대외 금융자산과 증권투자 규모가 모두 역대 최대 기록을 갈아치웠다. ‘서학개미’를 비롯한 국내 투자자(개인·기관)가 미국을 중심으로 해외 주식을 계속 매입했기 때문이다.

20일 한국은행이 발표한 ‘국제투자대조표’에 따르면 지난 2분기 말(6월 말) 기준 우리나라 대외 금융자산(대외투자)은 1분기 말(2조5168억달러)보다 1651억달러 많은 2조6818억달러를 기록했다. 역대 최대 규모다. 2분기 증가 폭도 가장 컸다.

특히 거주자 증권투자(잔액 1조1250억달러)가 한 분기 사이 1132억달러(지분증권 +956억달러·부채성증권 +175억달러) 불어 최대 규모를 기록했다. 직접투자(잔액 8048억달러) 역시 자동차·이차전지 관련 업종을 중심으로 264억달러 늘어 역대 1위를 나타냈다.

대외금융부채(외국인 국내투자·1조6514억달러)는 2186억달러 늘었다. 2020년 4분기(+2403억달러)에 이어 두 번째로 큰 증가 폭이다.

비(非)거주자의 증권투자(잔액 1조510억달러)가 1860억달러(지분증권 +1477억달러·부채성증권 +383억달러), 직접투자(잔액 3172억달러)가 261억달러 각각 늘었다. 모두 역대 2위 증가 규모다.

대외금융부채 증가 폭(+2186억달러)이 대외금융자산 증가 폭(+1651억달러)을 웃돌면서, 우리나라 순대외금융자산(대외금융자산-대외금융부채)은 1조340억달러로 1분기보다 536억달러 줄면서 두 분기 연속 감소했다.

그러나 작년 4분기 말 사상 처음 ‘대외금융자산 1조달러 흑자국’ 반열에 오른 뒤 세 분기 연속 1조달러대를 유지하면서 전반적인 수준은 상당히 양호한 것으로 평가됐다.

임인혁 한은 국외투자통계팀장은 “거래 요인에서 거주자의 해외 증권투자와 직접투자가 많이 늘었지만, 비거래요인에서 외국인의 국내 투자가 더 큰 폭으로 늘면서 순대외금융자산이 줄었다”며 “이는 2분기 국내 주가 상승 폭이 해외 주가 상승 폭을 웃돌았기 때문”이라고 분석했다.